Este jueves 26 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el depósito bancario para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y ejecuta la segunda jornada de pagos de la Prestación por Desempleo, mientras se mantiene abierta la ventana de acreditación para las Asignaciones de Pago Único y por Maternidad.

De acuerdo con el cronograma oficial dispuesto por ANSES mediante la Resolución 304/2026 y las liquidaciones publicadas en su plataforma digital Mi ANSES, todas las prestaciones acreditadas en la jornada incorporan el reajuste por movilidad del 1,93%, determinado a partir de la inflación de septiembre medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcanzando de manera automática a los titulares.

Calendario ANSES jueves 26 de noviembre 2026: qué DNI cobran y montos acreditados

Las transferencias programadas por el organismo previsional, para esta penúltima jornada hábil de la semana, se ordenan según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo : perciben sus haberes los adultos mayores cuyos documentos finalizan en 4 y 5 (segmento que abarca prestaciones superiores a los $514.158,46 y llega hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin acceso al bono extraordinario de $70.000 ).

: perciben sus haberes los adultos mayores cuyos documentos finalizan en 4 y 5 (segmento que abarca prestaciones superiores a los $514.158,46 y llega hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin acceso al ). Prestación por Desempleo (Plan 1) : cobran la cuota mensual los beneficiarios con DNI terminado en 2 y 3 (con un piso mínimo vigente de $161.000 y un tope máximo de $322.000 según aportes previos).

: cobran la cuota mensual los beneficiarios con DNI terminado en 2 y 3 (con un piso mínimo vigente de $161.000 y un tope máximo de $322.000 según aportes previos). Asignaciones de Pago Único y Maternidad: continúa habilitado el cobro sin distinción de terminación de DNI hasta el 10 de diciembre 2026 para Nacimiento ($93.035), Matrimonio ($139.300) y Adopción ($556.217), además de la Asignación por Maternidad (que equivale al salario bruto habitual de la trabajadora registrada).

ANSES: ¿cuánto cobran las prestaciones liquidadas este jueves 26 de noviembre 2026?

Prestación ANSES (26/11/2026) Terminación de DNI Haber / Monto bruto (1,93%) Adicionales / Descuentos Importe neto de bolsillo Jubilaciones superiores al mínimo 4 y 5 Desde $514.158,47 hasta $2.988.765,82 Sin bono; +40% Zona Austral en Patagonia Según escala y retención PAMI Prestación por Desempleo 2 y 3 Entre $161.000 y $322.000 Asignaciones familiares (SUAF) Según remuneración previa declarada Asignaciones de Pago Único Todas las terminaciones Entre $93.035 y $556.217 Sin movilidad hasta diciembre Monto íntegro en cuenta bancaria

ANSES: cómo cierra el calendario y cuándo arranca el pago del aguinaldo en diciembre 2026

Tras los depósitos de este jueves, restarán únicamente dos jornadas hábiles para completar la totalidad del esquema previsional del undécimo mes del año: