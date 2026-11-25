ANSES 26 de noviembre 2026: qué jubilados cobran y qué DNI reciben la Prestación por Desempleo
Tras concluir las acreditaciones de AUH, SUAF y Embarazo, ANSES concentra sus pagos de este jueves 26 de noviembre 2026 en jubilados que superan el haber mínimo y en Desempleo. Conocé las terminaciones de DNI habilitadas y los montos con el aumento del 1,93%.
Este jueves 26 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el depósito bancario para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y ejecuta la segunda jornada de pagos de la Prestación por Desempleo, mientras se mantiene abierta la ventana de acreditación para las Asignaciones de Pago Único y por Maternidad.
De acuerdo con el cronograma oficial dispuesto por ANSES mediante la Resolución 304/2026 y las liquidaciones publicadas en su plataforma digital Mi ANSES, todas las prestaciones acreditadas en la jornada incorporan el reajuste por movilidad del 1,93%, determinado a partir de la inflación de septiembre medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcanzando de manera automática a los titulares.
Calendario ANSES jueves 26 de noviembre 2026: qué DNI cobran y montos acreditados
Las transferencias programadas por el organismo previsional, para esta penúltima jornada hábil de la semana, se ordenan según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: perciben sus haberes los adultos mayores cuyos documentos finalizan en 4 y 5 (segmento que abarca prestaciones superiores a los $514.158,46 y llega hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin acceso al bono extraordinario de $70.000).
- Prestación por Desempleo (Plan 1): cobran la cuota mensual los beneficiarios con DNI terminado en 2 y 3 (con un piso mínimo vigente de $161.000 y un tope máximo de $322.000 según aportes previos).
- Asignaciones de Pago Único y Maternidad: continúa habilitado el cobro sin distinción de terminación de DNI hasta el 10 de diciembre 2026 para Nacimiento ($93.035), Matrimonio ($139.300) y Adopción ($556.217), además de la Asignación por Maternidad (que equivale al salario bruto habitual de la trabajadora registrada).
ANSES: ¿cuánto cobran las prestaciones liquidadas este jueves 26 de noviembre 2026?
|Prestación ANSES (26/11/2026)
|Terminación de DNI
|Haber / Monto bruto (1,93%)
|Adicionales / Descuentos
|Importe neto de bolsillo
|Jubilaciones superiores al mínimo
|4 y 5
|Desde $514.158,47 hasta $2.988.765,82
|Sin bono; +40% Zona Austral en Patagonia
|Según escala y retención PAMI
|Prestación por Desempleo
|2 y 3
|Entre $161.000 y $322.000
|Asignaciones familiares (SUAF)
|Según remuneración previa declarada
|Asignaciones de Pago Único
|Todas las terminaciones
|Entre $93.035 y $556.217
|Sin movilidad hasta diciembre
|Monto íntegro en cuenta bancaria
ANSES: cómo cierra el calendario y cuándo arranca el pago del aguinaldo en diciembre 2026
Tras los depósitos de este jueves, restarán únicamente dos jornadas hábiles para completar la totalidad del esquema previsional del undécimo mes del año:
- Viernes 27 de noviembre 2026: cobran las jubilaciones y pensiones superiores al mínimo con DNI terminado en 6 y 7, y la Prestación por Desempleo para documentos finalizados en 4 y 5.
- Lunes 30 de noviembre 2026: concluyen ambos cronogramas con las jubilaciones superiores al mínimo para DNI 8 y 9 y Desempleo para terminaciones 6 y 7 (dejando los últimos dígitos 8 y 9 de Desempleo para el martes 1 de diciembre 2026).
- Apertura de diciembre con aguinaldo y suba del 2,17%: una vez cerrado noviembre, el calendario de fin de año comenzará el miércoles 9 de diciembre 2026 tras el feriado largo, incorporando el aumento confirmado del 2,17% y la segunda cuota del medio aguinaldo para todos los adultos mayores antes de Navidad.
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