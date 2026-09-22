El Gobierno confirmó un feriado nacional en noviembre por la visita del papa León XIV

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. La definición fue transmitida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante una reunión realizada en el Ministerio de Seguridad para avanzar en la organización de la llegada del pontífice.

Papa León XIV en Argentina: habrá un feriado nacional por la misa en Buenos Aires

El feriado coincidirá con la misa que León XIV celebrará frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Del encuentro participaron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Vayan y anuncien: continuamos preparando la visita del Papa León XIV a la Argentina.



Hoy, junto a Karina Milei, monseñor Marcelo Colombo, monseñor Jorge García Cuerva y los ministros de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, nos… pic.twitter.com/8OSuoCf8eg September 22, 2026

Durante la reunión también se analizó la posibilidad de establecer feriados locales o provinciales para el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, aunque esas jornadas todavía deben ser comunicadas oficialmente.

En paralelo, Karina Milei anunció que el domingo por la tarde se realizará un acto en el Palacio Libertad, al que serán invitados los 24 gobernadores y legisladores nacionales de todos los partidos políticos.

En materia logística, el Gobierno informó que los voluntarios registrados para colaborar con la atención de los peregrinos tendrán pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días que el Papa permanezca en el país.

Por último, se estableció que cada jurisdicción asumirá el financiamiento de las actividades que se desarrollen en su territorio, por lo que los gastos serán distribuidos entre Nación, CABA, Buenos Aires y Córdoba.