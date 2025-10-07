Diez años del Día del Chiste en Roca: «Para nosotros la risa es cosa seria»

La plaza Belgrano se llenó de colores, juegos y alegría para celebrar los diez años del Día del Chiste en General Roca, una iniciativa que nació a partir de una propuesta de niñas, niños y adolescentes del Consejo de Niñez y Adolescencia (CONyA).

Cómo nació el Día del Chiste en Roca

La historia comenzó en el barrio Stefenelli, cuando un grupo de chicos planteó que “el mundo adulto era muy aburrido” y que hacía falta un día para reírse más. Aquella ocurrencia, simple y potente, se transformó en política pública: el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que instituyó cada 7 de octubre como el Día del Chiste en Roca.

Desde entonces, la ciudad lo celebra cada año con una jornada abierta para compartir humor, creatividad y encuentros. En esta décima edición, participaron escuelas, organizaciones y familias que se sumaron con chistes, dramatizaciones, murales y talleres.

“Cumplimos diez años de esta idea que surgió en el barrio Stefenelli, cuando las chicas y los chicos dijeron que necesitábamos reírnos más y tener chistes para iluminar el día”, recordaron desde el CONyA durante la intervención artística donde también se reconoció a los concejales que acompañaron el proyecto original.

“Estamos festejando la risa porque para nosotros la risa es cosa seria”, resumieron las organizadoras, destacando la importancia de sostener espacios de participación infantil que nacen desde las propias infancias. Una década después, el Día del Chiste sigue recordando que el humor puede ser también una forma de encuentro y expresión.

A nivel internacional, el día se conmemora cada 1° de julio, con el objetivo de compartir el humor en el mundo. Pero en Roca este día tiene una fecha propia. En tiempos donde abundan las preocupaciones y los discursos de odio, este día recupera algo esencial: la risa como acto comunitario y como derecho de las infancias.