Artistas locales reclaman que no les pagaron por participar en un festival nacional de Villa la Angostura

Artistas regionales de la localidad de Villa la Angostura reclaman el falto de pago por su participación en la Fiesta Nacional de los Jardines. Aseguran que son al menos 30 artistas los que faltan por cobrar y no obtienen respuestas al respecto.

En comunicación con RADIO RIO NEGRO, la artista Morena Bensi fue quien informó la situación que atraviesa junto a otros artistas luego de haber participado en un festival de Villa la Angostura. En este sentido explicó que hace tres meses vienen solicitando el pago correspondiente pero no obtuvieron respuestas hasta que tomaron la decisión de hacer público su reclamo.

«Cuando se enteraron que íbamos a ir a los medios, dos de los que hicimos el reclamo, recibimos el dinero», dijo Morena, sin embargo aseguró que faltan que otros artistas cobren. «Es lamentable porque en teoría la plata que es enviada desde Nación ingresa durante los días de la fiesta que fue en febrero», y pese a esto, siempre hay un atraso en el pago.

Bensi comentó que esta situación se repite en todas las festividades que se realiza desde el municipio y contó que el año pasado pagaron recién a mitad de año por un evento que se realizó a principio de año, «nos ningunean todo el tiempo», sostuvo. En este sentido indicó que aún falta que el 50% de los artistas reciba su dinero, «tenemos que exigirles y exponernos a los medios, cuando esto tendría que haber sido una prioridad hace tres meses».

Por otra parte informó que no recibieron ningún ajuste por el atraso del pago, «estamos recibiendo plata devaluada», señaló. Bensi agregó que otra situación que los indignó fue el hecho de que se les redujo el monto que habían acordado con una baja de 20 mil pesos donde se «excusaron diciendo que no había dinero para todos. No pudimos solucionarlo a tiempo porque nos avisaron el descuento, un minuto antes de subir al escenario».

«Sentimos que es una falta de respeto constante», concluyó Mora Bensi y agregó: «uno se cansa de estar reclamando cosas que les corresponde».

Escuchá a la artista Morena Bensi de Villa la Angostura, en «Arranquemos», por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.