Ataque en Pichi Traful: un guardaparque fue mordido por perros sueltos en un área protegida

El fin de semana pasado en Pichi Traful sucedió un hecho que podría haberse evitado: un guardaparque fue mordido por dos perros. Los canes estaban sueltos y el ataque sucedió mientras el profesional intervenía para resguardar a los visitantes, entre ellos numerosos niños.

El trabajador recibió atención médica y se realizaron las actuaciones correspondientes.

Verano tras verano desde Parques Nacionales de Argentina insisten: está prohibido el ingreso de gatos y perros a las áreas protegidas. Lo que para muchos puede ser pintoresco, para la fauna y flora autóctona de los parques nacionales es nocivo.

Los perros atacan y ahuyentan a la fauna nativa. Foto: Gentileza

Es por esto, que al ingresar a las áreas protegidas nacionales, es importante recordar que esta práctica está prohibida. La principal razón es la conservación del patrimonio natural, que se ve amenazado por la presencia de especies perros y gatos, aunque sean nuestras mascotas.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi manifestaron su preocupación por la reiterada presencia de mascotas dentro del área protegida. Además del hecho en Pichi Traful, en otros sectores también se registraron ingresos irregulares de mascotas, algunas persiguiendo fauna silvestre e incluso ingresando en madrigueras de huillín en Puerto Blest.

Las autoridades informaron que se labraron actas por las infracciones. Además aseguraron que se reforzarán los controles para prevenir nuevos incidentes.

Un guardaparques fue atacado por perros sueltos. Foto: Gentileza.

Por qué está prohibido el ingreso de mascotas a Parques Nacionales

Las áreas protegidas nacionales están destinadas a la conservación de la biodiversidad. Estos espacios albergan ecosistemas únicos, algunos casi inalterados por la actividad humana. La llegada de animales domésticos puede alterar profundamente este equilibrio.

Además, las heces de los animales domésticos, aunque tengan todas las vacunas, pueden transmitir enfermedades a la fauna autóctona. Y aunque sean retiradas o cuidadas por sus dueños las mascotas son animales territoriales, cuyos olores pueden ocasionar el abandono de sitios de anidamiento/guarida, con pichones/crías, afectando la seguridad y el éxito reproductivo de las especies.

Los perros y gatos naturalmente atacan y ahuyentan a la fauna nativa que ya cuenta con sus depredadores naturales. Tan solo un ladrido o el olor generan estrés y miedo en la fauna. Se han registrado ataques de perros a especies protegidas como el huillín, el pudú y el huemul dentro de los Parques Nacionales.

Por último, al llevar a nuestras mascotas las exponemos a que puedan sufrir accidentes de tránsitos en las rutas y caminos, o que puedan agredir a otras personas.

La prohibición de mascotas no es solo una medida restrictiva, sino una acción necesaria para salvaguardar la biodiversidad y garantizar que estos espacios sigan siendo un refugio para la vida silvestre de nuestro país. Por todos estos motivos, desde Parques Nacionales proponen disfrutar de pasear, pero con nuestras mascotas en casa.