Bajo el sol de la tarde del miércoles, el Centro Cívico de Bariloche se convirtió en un museo de autos históricos que se preparaban para la histórica largada de las 1000 Millas Sport, la carrera de regularidad organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS) desde hace 37 años.

Los autos empezaron a llegar poco a poco y se estacionaban alrededor de la plaza. Barilochenses y turistas, fascinados, aprovechaban para tomar fotografías; mientras los pilotos acondicionaban los vehículos. “¡Permiso que ingresa un auto!”, advertía un integrante de la organización a la gente que transitaba por el lugar. “Es una joya del 29, de Inglaterra”, explicaba otro representante.

Arrancó la edición 37 de las 1000 Millas. Foto: Marcelo Martínez

A unos pocos metros, una mujer acompañaba a una persona ciega y le daba detalles de uno de los autos povenientes de Italia. Con una mano, el hombre sostenía su bastón y con la otra, tocaba el vehículo de un azul intenso. “Muy bueno, muy bueno”, no paraba de decir.

Arrancó la edición 37 de las 1000 Millas. Foto: Marcelo Martínez

“Son 37 años consecutivos de esta competencia. Solo no se hizo en la pandemia. En mi caso, arranqué como participante y desde hace unos años, pasé del otro lado del mostrador. En el Club de Autos Sport tenemos una pasión por hacer esto y la respuesta del parque automotor es cada vez mayor”, resumió Daniel Claramunt, director ejecutivo de las 1000 Millas Sport.

La pasión de este hombre por los autos deportivos la heredó de su padre que fue presidente del Club de Autos Sport en dos ocasiones y acuñó la idea de las 1000 Millas en Argentina, inspirado en la Mille Miglia de Italia. “Con unos amigos del club, mi padre planteó hacer una carrera similar en Argentina y lo que parecía algo imposible, se logró. Participé la primera edición con un MG; y después, seguí con un Alfa Romeo”, contó.

Arrancó la edición 37 de las 1000 Millas. Foto: Marcelo Martínez

En esta ocasión, el cupo de 100 autos se amplió a 120, aunque muchos más interesados quedaron afuera de la inscripción. La mayoría de los pilotos son de Argentina, pero se suman alemanes, italianos, suizos, chilenos, uruguayos y estadounidenses. Un inglés llegó con una Bugatti de 1929.

El evento en Bariloche arrancó en 1989 como una versión de la carrera más famosa del mundo que se celebra en Italia y rápidamente, se convirtió en la competencia más importante en Sudamérica.

Arrancó la edición 37 de las 1000 Millas. Foto: Marcelo Martínez

“Ya existía la carrera 1000 Millas Argentinas en los años 50, pero tomamos la idea de la Mille Miglia como competencia de regularidad. Los extranjeros vienen fascinados porque no pueden creer los paisajes y la inmensidad. No están acostumbrados a esto: están muy encerrados entre montañas y en nuestra estepa, se les pierde la vista”, manifestó Claramunt. Sin embargo, reconoció que en Italia, hay “más calor de la gente ya que la población es de tradición fierrera. Es la gran diferencia, pero nada más que envidiar”.

Claramunt valoró que la flota de participantes se va renovando aunque un 20% “repite año tras año”. Además, en esta ocasión, algunos autos formaron parte de películas, como un Alfa Romeo Giulietta que estuvo en la película Tango Feroz; un Aston Martin DB5, de James Bond u otro Alfa Romeo de la película El Día del Chacal. “Un Triumph TR3 fue protagonista de La dolce vita y está el Mustang que usó Steve McQueen en la película Bullitt”, expresó.

Arrancó la edición 37 de las 1000 Millas. Foto: Marcelo Martínez

Esta competencia deportiva es la última fecha del Campeonato Automovilista Argentino. Y se trata de “una carrera de regularidad no tradicional». «Tenés que ir a 55 kilómetros todo el tiempo. Se respetan las normas de tránsito y las pruebas son cronometradas. En el rally empiezan en un lugar y terminan en otro y gana el más rápido. Acá tienen un tiempo impuesto”, detalló.

Aclaró que tienen “un tiempo exacto para recorrer de un punto al otro con promedios que están por debajo de los 50 kilómetros por hora y en cada prueba, por cada centésima de error respecto al tiempo impuesto, atrasado o adelantado, es un punto en contra”.

De esta forma, hay casi 90 pruebas a lo largo de tres días y quien hace la menor cantidad de puntos, gana.

Arrancó la edición 37 de las 1000 Millas. Foto: Marcelo Martínez

Margarita Tonconogi, de Buenos Aires, participa por quinta vez de las 1000 Millas, con una Bugatti Type 38 Grand Sport de 1927. “¿Mi incursión en este mundo? Por mi padre y mi hermano que corre desde hace 20 años y hoy me acompaña. Somos todos apasionados de estas carreras de precisión y regularidad”, indicó la mujer sentada frente al volante.

Consideró la competencia como “la carrera del año”. “Es imposible no mirar los paisajes. Si podemos sacar fotos, sacamos, pero, a veces, el viento nos saca un poco de la ruta, así que estamos los dos muy concentrados”, reconoció, al tiempo que aseguró que circulan en silencio y pocas veces, se conversa durante la competencia.

Arrancó la edición 37 de las 1000 Millas. Foto: Marcelo Martínez

Del otro lado de la plaza, Pablo Galeano, de Buenos Aires, se preparaba para la largada junto a su sobrino en un auto Triumph TR3 de 1961. “Corremos con este auto todo el año en el campeonato histórico. Son 9 fechas y esta es la última. Participamos desde 2023”, comentó.

“Sin dudas -añadió-, este paisaje es increíble y si a eso le sumás que lo hacés con amigos y que acá prima la pasión por los autos, no necesitás más nada”.

¿Lo complejo de una carrera de regularidad? “Tener la cabeza calma, porque esto es precisión y concentración”, concluyó.

Arrancó la edición 37 de las 1000 Millas. Foto: Marcelo Martínez

Programa

El jueves está prevista la largada desde el Hotel Llao Llao, la vuelta por Circuito Chico, Circunvalación, Dina Huapi, Villa La Angostura, Siete Lagos, el Paso Cardenal Samore y el regreso al Llao Llao.

El viernes está prevista la segunda etapa desde el Hotel Llao Llao, hacia Villa La Angostura, Siete Lagos, San Martín de Los Andes, Junín de los Andes, Alicurá, Confluencia, Villa Llanquín, regresando a Bariloche.

El sábado es la tercera etapa desde el Hotel Llao Llao, Circuito Chico, cerro Catedral, Villa Mascardi, El Bolsón y regreso a Bariloche.