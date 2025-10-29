Bajo hermetismo, sigue la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: «Estamos buscando personas fallecidas»

La búsqueda de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), la pareja de jubilados desaparecida el 11 de octubre en Rocas Coloradas —una zona agreste ubicada al norte de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut— continúa bajo un estricto hermetismo. A 18 días del último rastro, los operativos siguen sin ofrecer resultados concretos, mientras crece la preocupación de los familiares y el pesimismo entre las autoridades.

«Estamos buscando personas fallecidas», confirmó este martes el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, en declaraciones radiales. «Por más que sea difícil decírselos a las familias, trabajamos con la hipótesis de que ya no están con vida. Hubo que decirles que los perros de búsqueda pasaron a ser perros DRH, que solo detectan restos humanos», detalló.

Un despliegue masivo en terreno hostil

Según Infobae, el operativo abarca un amplio radio entre Comodoro Rivadavia y Camarones, con la participación de más de un centenar de efectivos policiales, drones, caballos y perros entrenados en búsqueda y rescate.

De acuerdo con el diario Jornada, los equipos ya recorrieron más de 50 kilómetros alrededor del lugar donde fue hallada la camioneta de los jubilados, sin hallar indicios de presencia humana.

Las tareas incluyen también el rastrillaje del cañadón del río La Máquina y sectores de difícil acceso hacia la ruta provincial N° 73. Este martes se sumaron los patrullajes a caballo en zonas de Caleta Córdova y Rocas Coloradas, mientras un perro especializado en detección de restos humanos recorrió las áreas más áridas.

Las pistas que desconciertan

El vehículo de la pareja fue hallado en perfecto estado, con las provisiones, carpa, bolsas de dormir, sombrillas, dinero y documentación intactos. Solo faltaban los celulares, lo que inicialmente dio lugar a la hipótesis de un robo. Sin embargo, Iturrioz descartó esa línea al señalar que «no había ningún signo de violencia, ni en la camioneta ni en los alrededores».

Las hijas de Pedro Kreder, en tanto, mantienen dudas sobre el sitio donde fue hallado el rodado. «Nuestro padre jamás hubiera ido por ese camino«, expresaron días atrás.

El ministro agregó que, pese al despliegue, no se encontró «ni un solo indicio de presencia humana». Y añadió un detalle llamativo: «No tenía idea de que había tantos pumas hasta que fui al lugar».

La hipótesis de los sumideros

Entre las teorías que manejan los investigadores figura la posibilidad de que la pareja haya caído accidentalmente en alguno de los sumideros naturales de Rocas Coloradas: cuevas y canales subterráneos formados por la erosión sobre la tosca blanca del terreno.

Estos túneles, que pueden extenderse varios metros bajo la superficie, presentan un alto riesgo de derrumbe y son difíciles de rastrear.

El especialista Luis Zúñiga, rescatista llegado desde Neuquén para colaborar con el operativo, advirtió sobre las dificultades del terreno:

«Es un lugar muy complicado. Reventé dos amortiguadores del vehículo. No se puede entrar con un auto común; a veces hay que continuar a caballo o caminando. Además, hay que cuidarse mucho con la hidratación, la alimentación y la orientación».

Zúñiga, sin embargo, relativizó esta hipótesis: «Cerca del lugar donde apareció la camioneta no vi sumideros, están más lejos, a varios kilómetros».