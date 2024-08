¡Bienvenidos a Superama!: el recuerdo de la televisión hecha en Cutral Co

“Para pasar los avisos publicitarios hacían cartones rectangulares y los ponían arriba de un atril. Una cámara enfocaba el atril y había alguien que sacaba el cartón y ponía el siguiente”. La anécdota pertenece a la historia del primer canal establecido en Cutral Co, primero de origen sindical en el país y que justamente por estos días fue recordado por que se cumplieron 59 años de su primera transmisión en vivo. Con ustedes: Superama TV Canal 3.

Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE), que nuclea a los obreros de YPF, fue la organización gremial que impulsó la apertura de este medio de comunicación para difundir sus actividades, junto con información y entretenimiento, cuando lejos de todo, la comarca “sólo podía sintonizar emisoras de Onda Corta durante el día y en Onda Larga durante la noche”, compartieron con RÍO NEGRO Raquel Bobadilla y Nidia Aranda, referentes del Archivo Histórico local. Las señales de radio por lo general provenían de Buenos Aires, como LR1 Radio El Mundo, LR3 Radio Belgrano (convertida en la TV Pública), LR4 Radio Splendid y la regional LU5 Radio Neuquén, que inició su transmisión en 1945. Emisoras de Chile y Radio Minería también eran otras de las más buscadas.

En ese contexto, a pesar del desierto que la rodeaba, la comarca petrolera era considerada el segundo centro poblacional de la provincia, con más de 20 mil habitantes, así que por eso la filial del gremio con Adolfo Cavalli a la cabeza, se animó a invertir en este proyecto que llamó la atención en la Capital, donde creían que el logro era por lo menos “insólito”. “Cutral Co aún no aparece en casi ningún mapa de la República, Vialidad Nacional no le ha dedicado ni un mísero letrero a la Ruta 22 que pasa a su lado (…) pero desde el 1° de marzo de 1965 funciona allí una moderna emisora de televisión en circuito cerrado, que desde el 24 de julio transmite diariamente en vivo”, publicó el Diario Clarín, con sorpresa y quizás algo más.

El término “circuito cerrado” es más que importante en estas primeras experiencias, porque era la alternativa posible con la tecnología disponible, solamente entre los abonados que se sumaban al “tendido privado coaxial”. Si, hay que decirlo, era un lujo que no todas las familias podían darse, no sólo por la conexión, sino también por el costo de comprar el novedoso televisor, por eso se hizo costumbre la alternativa de juntarse entre vecinos a disfrutar la programación. “Muy pocos contaban con televisor blanco y negro, que exigía un estabilizador de energía para protegerlo de los bajones que normalmente provocaba el viento. Se le incorporaba color mediante un accesorio: una pantalla de plástico, que le proporcionaba una tonalidad similar al que traía esa visera. Allí participamos en vivo de encuentros del saber estudiantiles conducidos por el gran Tito Martínez y conocimos los primeros dibujos animados que hablaban. También fue un bastión durante las inundaciones”, compartió la web de “Más Neuquén”, en la pluma de Rubén Lopez.

Para 1967, afirma el material cedido por el Archivo local, “se continuó con el tendido de la red, llevando el número de usuarios a 1000 unidades, con una audiencia de más de 6000 telespectadores”. “Este esfuerzo demandó ingentes inversiones de parte de la Federación SUPE, pues se tendieron más de 40 mil metros de cables y se cubrieron unas 200 manzanas en toda la zona, incluyendo Plaza Huincul, Campamento YPF y Campamentos de Gas del Estado, distante esto unos 8 kilómetros de la Estación de Televisión”, afirmaron. El repaso de los colegas porteños, diría con el tiempo, que “la audición diaria de este circuito era de unas 30 mil personas (…) y que el promedio diario de abonados nuevos (adquirientes de aparatos) era de tres”.

Cuando el cronista de RÍO NEGRO visitó las instalaciones de Superama, para la nota que salió publicada el 22 de Octubre de 1965, supo que la firma Hit Publicidad había sido la responsable de instalar los equipos y de explicar su funcionamiento. Para mostrarlo en acción, los anfitriones televisaron la entrevista que mantuvieron con este medio, material que fue transmitido internamente para que apreciaran la nitidez de las imágenes y la calidad.

Respecto a la programación, indicaron que duraba varias horas entre la tarde y la medianoche, realizando “números en vivo” y en video tape. Este último sistema fue el que permitió traer las emisiones de programas que existían en Buenos Aires, como “Grandes Valores del Tango”. Con Emilio Bolón Varela al mando de la dirección artística, los recuerdos de locución y conducción ubican en la memoria de los espectadores a Ángel Darbesio, Maria Margarita Dómina, Jorge Carlos Guzmán (Ignacio Rey), Horacio De Cabo (Horacio Salinas) y María Elena Giorgi, entre tantos otros. Olga Lione fue otra de las emblemáticas trabajadoras de prensa que pasó por el lugar, ubicado sobre calle Alberdi al 100, donde hoy se encuentra el Centro de Jubilados.

Ejemplo del estilo de una época, el año 1968 fue recordado por el “Show Gigante”, la emisión de 4 horas, en vivo, que organizaron para celebrar los primeros avances del proyecto. Allí contaron con la actuación musical de “Los de Salta”, “Los de Granada”, “Los Payadores” y más, También hubo “dúplex” entre Superama y LU5 de Neuquén, propuesta “de gran éxito y repercusión dado que con ello se logró la conexión a la red general de Entel, el Servicio de Teléfonos locales que ya funcionaba desde un año atrás”, concluyeron los aportes del Archivo histórico.

Lamentablemente, la llegada de la dictadura de 1976 motivó que Superama fuera intervenido y finalmente cerrado, entrada la década del ‘80. La última transmisión fue el 30 de agosto de 1982, con un emotivo mensaje de despedida, recordó Darbesio.