Primer día de los kits escolares en Neuquén: 3.500 entregas en cuatro horas y un nuevo accesorio

La distribución de los kits escolares gratuitos comenzó este jueves a las 6:30 en Neuquén y, en un par de horas, ya había superado las 3.500 unidades entregadas en el Museo Nacional Bellas Artes (MNBA).

Desde el municipio tienen la expectativa de otorgar 10.000 kits entre las tres sedes en la ciudad capitalina. Como novedad, anunciaron que se sumarán cepillos de dientes a las mochilas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, contó que en las primeras cuatro horas desde la apertura del operativo «ya llevamos más de 3.500 kits entregados» solo en la sede del centro.

Explicó también que para retirar el kit escolar es obligatorio contar con el beneficio de transporte gratuito. «Tenés que traer nada más que tu tarjeta de Boleto Estudiantil Neuquino (BEN) y el DNI que vincula con esa tarjeta. Y rápidamente te llevas tu kit», dijo Pasqualini.

Aclaró que quienes no tengan todavía el BEN están a tiempo ya que se seguirán entregando: «Ingresas a la página Muni Express. Los requisitos por primera vez son DNI, certificado de escolaridad y carnet de vacunación«.

Según la secretaria, los que no hayan completado el carnet de vacunación tienen 90 días de plazo para hacerlo. Y señaló que «hoy estamos vacunando acá en el museo«.

A su vez, quienes ya fueron beneficiarios años anteriores sólo deben renovar los datos y elegir la sede donde retirar la tarjeta exclusiva del BEN.

El operativo buscará alcanzar a 40.000 estudiantes y en el primer día se espera distribuir 10.000 kits entre las tres sedes que se encuentran en el centro, norte y oeste de la capital.

Cuidado dental para los estudiantes

Desde el municipio anunciaron que se entregarán 40.000 cepillos de dientes que se sumarán a los kits escolares. Esta iniciativa fue llevada a cabo por el ministerio de Salud de Neuquén y es la primera vez que se incorporará un elemento de higiene en las mochilas.

Además, en todos los puntos de entrega estará el odontomóvil y también habrá un espacio para vacunación. Allí las personas podrán chequear con los profesionales si tienen su esquema completo.

El horario de atención odontológica será desde las 9 a las 15 en el siguiente orden:

En el Centro Cultural Oeste estarán el 19 y 24 de febrero.

En el MNBA, el 20 y 25 de febrero.

En la Sala de Elaboración sin TACC, el 23 de febrero.

Sedes habilitadas y horarios para retirar el kit escolar en Neuquén

El operativo funcionará de corrido desde las 8 hasta las 17 en tres puntos estratégicos de la capital:

Centro: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) – Mitre y Santa Cruz.

Oeste: Centro Cultural del Oeste (CCO) – Racedo y Dr. Ramón.