Buscan a un joven de 23 años en el Alto Valle: le dijo a su padre que salía a trabajar y desapareció

La comisaría Quinta de Villa Regina solicitó la colaboración para dar con el paradero de un joven de 23 años que reside en esa ciudad. El último contacto que habría mantenido fue con su padre, a quien le envió un mensaje de texto el pasado lunes, diciendo que se presentaría a trabajar.

Esta tarde, el padre el joven se hizo presente en la unidad policial y dijo que desde el día sábado no tenía noticias de su hijo, Kevin Rolando Arias. Según fuentes policiales, no tendría un domicilio fijo.

Búsqueda de un joven en el Alto Valle: qué se sabe

El comisario inspector Néstor Montero Jefe de Jefatura Zona II, mencionó a Diario RÍO NEGRO las características y rasgos específicos de Kevin Rolando Arias, de igual modo que detalles de su vestimenta, al momento de ausentarse: «Mide 1,65mts de estatura, contextura física delgada, tez blanca, cabello lacio corro negro, cejas finas, labios finos, nariz fina, ojos marrones, no usa lentes, tiene aros tipo expansores en ambas orejas, no posee tatuajes, lunares o cicatrices visibles y no usa brackets».

Además, agregó que podría encontrarse vestido con: «Zapatillas negras, pantalón jean negro y remera roja mangas cortas».

«Eso es lo que tenemos hasta el momento, el joven se habría comunicado vía mensaje con su papá el día lunes. Fue el último contacto que tuvo, vía mensaje. Se lo está buscando por todos lados para intentar obtener noticias de él. El personal policial fue a la casa de su novia y de amigos pero nadie lo ha visto», informó Néstor Montero.

Asimismo, se solicita que ante cualquier información que permita confirmar su ubicación, debe ser comunicada al 911 o informada la unidad policial más cercana.