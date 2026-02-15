Buscan a un nene argentino de 12 años arrastrado por la corriente durante un temporal en Paraguay

Tobías, un nene argentino de 12 años, lleva dos días desaparecido en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Fue arrastrado por un raudal durante un temporal de lluvia.

El viernes fue visto por última vez, en medio de intensas precipitaciones.

Buscan a un nene en Paraguay: el relato de su padre

Reinaldo Suárez, su padre, relató que su hijo había salido de la casa familiar en dirección hacia una despensa cercana para buscar café. “Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, contó.

Dijo que cree que pudo ser arrastrado al haber intentado cruzar un raudal formado en la calle del barrio. Esto fue dicho también por algunos testigos que ratificaría esa hipótesis, indicó La Voz del Interior.

Dónde focalizan en Paraguay la búsqueda del nene argentino

Bomberos y efectivos policiales empezaron el viernes un operativo de búsqueda que sigue este domingo. Hay alrededor de 60 personas en el procedimiento, que se concentró en la desembocadura de un arroyo ubicado cerca del barrio San Blas de Capiatá.

“Tengo claro que vivo no lo voy a encontrar, pero necesito su cuerpo para darle una despedida digna”, expresó Suárez en diálogo con el canal paraguayo Telefuturo.

Lamentó que haya obras pluviales inconclusas porque “cada vez que llueve suceden tragedias de esta magnitud”.