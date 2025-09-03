Buscan a una joven de 18 años en Cipolletti: piden colaboración a los vecinos

La Policía de Río Negro emitió un alerta para dar con el paradero de Antonella Del Pilar Padilla, una joven de 18 años que es buscada en Cipolletti. Desde la fuerza provincial solicitaron a los vecinos difundir su imagen para poder colaborar con su búsqueda.

La Policía informó que Padilla es de contextura física robusta, mide 1.58 metros de estatura, es de tez blanca, pelo castaño corto hasta los hombros y ojos color marrones.

Además, detallaron que tiene piercings en la ceja y nariz, como también un tatuaje en el brazo derecho de varias flores.

Al momento de ausentarse, la fuerza comunicó que la joven vestía una campera color negra, zapatillas color blanca, jeans color azul o negro y llevaba una mochila color negra.

Ante cualquier información sobre su paradero, las autoridades solicitaron comunicarse al 911 o visitar la comisaría más cercana. La denuncia de su desaparición fue radicada en la Comisaría 45º.

Cipolletti conmocionada por la muerte de otra vecina que era buscada

La localidad rionegrina sigue consternada por la reciente muerte de Norma Gatica, una mujer de 63 años que había desaparecido el pasado viernes y fue encontrada este martes sumergida dentro de un canal de riego.

El cuerpo de Norma Gatica fue encontrado a cinco días dentro de un canal de riego que atraviesa la ciudad y se encuentra sobre la calle Pacheco al 401, justo detrás de una parada de colectivo y a escasos metros de la terminal.

Norma Gatica había desaparecido el 29 de agosto y fue hallada muerta el martes.

Fue hallada en el agua entre residuos, lo que dificultó su visibilidad inicial y el fiscal solicitó un análisis forense para lograr confirmó de qué murió.

Fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO que debido a su estado, no se pudo realizar la autopsia inmediata por lo tanto se programó para el jueves 4 de septiembre y durante esa jornada o hacia el viernes, podrán revelar los resultados.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091