Propuesta de verano: un paseo gratis por la Piscicultura de Plottier, para disfrutar y aprender

Un espacio emblemático, invita a recorrer, aprender y conectar con el agua y la biodiversidad durante enero y febrero. Entrada es libre y gratuita.

La mañana en la Piscicultura de Plottier empieza con un sonido constante y bajo: el agua en movimiento. Circula, atraviesa el predio y marca el pulso de un lugar donde el tiempo parece correrse del calendario urbano para seguir otro ritmo, más paciente, más atento. En el corazón de la región Confluencia, este espacio histórico vuelve a abrirse al público como quien abre una conversación pendiente con el territorio.

Durante enero y febrero, de lunes a viernes entre las 9 y las 13, la Piscicultura recibe visitantes con entrada libre y gratuita. No se trata de una postal turística clásica ni de un recorrido para mirar de lejos. La experiencia propone acercarse, observar, preguntar. Entender qué pasa cuando el agua se cuida, se estudia y se convierte en una aliada para la conservación.

El recorrido avanza entre piletones donde crecen los alevinos, senderos educativos y áreas técnicas que explican, sin solemnidad, el trabajo cotidiano detrás de la cría de peces y la protección de la biodiversidad acuática. El laboratorio aparece como una pieza clave: ahí se cruzan ciencia aplicada, gestión ambiental y decisiones que impactan en ríos, lagos y embalses de la provincia.

Durante los recorridos, las y los visitantes podrán conocer de cerca el trabajo que se realiza en la cría de alevinos de peces

Caminar por la Piscicultura es también recorrer una parte de la historia neuquina. Generaciones de estudiantes pasaron por este predio, aprendieron a leer el agua, a reconocer especies, a entender que los recursos naturales no son infinitos. Esa memoria productiva y educativa sigue presente, pero ahora se proyecta hacia un turismo distinto: sostenible, identitario, anclado en lo local.

La propuesta suma un gesto simbólico que apunta al futuro. Las niñas y los niños que visitan el lugar pueden realizar la Promesa Ambiental por Neuquén y convertirse en Guardianes Ambientales. No hay disfraces ni escenografías, hay palabras simples, compromiso colectivo y la idea de que el vínculo con la naturaleza se construye desde temprano, con experiencias concretas.

En tiempos donde el agua vuelve a ocupar el centro de las discusiones, por su escasez, su cuidado y su valor estratégico, la Piscicultura de Plottier ofrece algo más que una salida de verano. Invita a mirar el entorno con otros ojos, a reconocer el trabajo silencioso que sostiene los equilibrios naturales y a entender que la educación ambiental también puede ser un paseo, una caminata lenta, una pregunta que queda resonando.

Datos útiles

Dirección: San Juan Bosco 1000, Sección Chacras, Plottier

Horarios: lunes a viernes, de 9 a 13

Teléfono: (0299) 4933113

Mail: pisciculturaplottier@gmail.com