Cannabis medicinal y cáñamo: Argentina y Brasil estrechan lazos por el futuro de una cadena productiva

Una instancia para complementar líneas de investigación, desarrollo y trabajo en conjunto. Foto: INTA Alto Valle.

El desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial dejó de ser una promesa para convertirse en un campo estratégico donde la ciencia, la salud, la producción y la política pública; comienzan a alinearse.

Roca será sede del “Encuentro Binacional de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial: Avances en Investigación y Desarrollo en Argentina y Brasil”. Se realizará mañana 16 de abril y significa un punto de inflexión para consolidar una agenda común entre ambos países.

Organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con la participación de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), el encuentro reunirá a investigadores, expositores, universidades, empresas y organismos públicos.

El objetivo principal es mostrar avances concretos y fortalecer una cadena productiva que todavía está en construcción, pero que ya muestra señales de madurez.

Foto: INTA Alto Valle.

Entre los ejes centrales, se destaca el rol académico de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que impulsa una Maestría en Cultivo y Aplicaciones en Salud del Cannabis y es, en sí misma, una señal del crecimiento de la formación especializada en el país.

“La importancia del encuentro es que dos instituciones del Estado agropecuarias como INTA y Embrapa están acompañando el desarrollo de una cadena productiva”, explica la bióloga Gabriela Calzolari a Diario RÍO NEGRO, una de las voces científicas que participará del encuentro.

Para la investigadora, la articulación binacional no es solo simbólica: “Entre ambos países pueden complementarse líneas de investigación, desarrollo y trabajo en conjunto”, sostiene. Y agrega un dato clave: la cooperación entre ambas instituciones tiene antecedentes en otras producciones, lo que facilita avanzar en este nuevo campo.

El encuentro en Roca tendrá su epicentro en el auditorio del Diario RÍO NEGRO (9 de Julio y Sarmiento) desde las 8.30 hasta las 13.30. Con actores como Ciencia Sativa, Pasedati SAS y GS1 Argentina, refleja la diversidad de un ecosistema que integra ciencia, industria y trazabilidad.

No solo será una instancia de intercambio técnico sino que representa un paso más en la consolidación de un campoque busca despegarse de prejuicios y posicionarse desde la evidencia científica y el desarrollo productivo.

La articulación entre países aparece como una estrategia porque potencia el posicionamiento regional y las economías asociadas, según plantea la bióloga.

Ciencia aplicada: del laboratorio al territorio

El cannabis medicinal utiliza compuestos de la planta Cannabis sativa. En Argentina, el uso y autocultivo están regulados por la Ley 27.350 y el registro Reprocann. En salud, se emplea como coadyuvante en epilepsia refractaria, dolor crónico, dolor neuropático, esclerosis múltiple, enfermedades oncológicas, VIH/SIDA, Parkinson, artritis y trastornos del sueño, bajo supervisión médica. En tanto, el cáñamo es el resultado del cultivo de alguna de las subespecies de la planta con fines industriales.

Hoy, en Argentina, el ecosistema cannábico muestra expansión en múltiples niveles. Según Calzolari, ya existen variedades de cannabis y cáñamo registradas, proyectos de investigación y desarrollo en marcha, espacios de formación académica y servicios de análisis que garantizan calidad y trazabilidad.

Foto: INTA Alto Valle.

“Hay muchos eslabones de la cadena que están activos, en distintos niveles de desarrollo”, resume Carziolari. Existen desarrollos e investigaciones en diversas universidades, en grupos de investigación de Conicet, a nivel productivo hay investigaciones básicas y pocas investigaciones clínicas hasta el momento.

Desde el INTA Patagonia Norte, los avances se concentran en áreas estratégicas: fitomejoramiento, evaluación agronómica y desarrollo tecnológico.

“A nivel productivo se ha avanzado en evaluaciones agronómicas sobre rendimientos, el uso del recurso hídrico y ensayos de densidad”, detalla Calzolari. A esto se suma la reciente puesta en marcha de un laboratorio de extracción de resina, que permite agregar valor dentro del propio territorio.

Estos desarrollos marcan un cambio de paradigma. El cannabis pasa de ser considerado solo un cultivo para convertirse en una cadena industrial compleja, donde la investigación aplicada es determinante.

Cáñamo industrial: una oportunidad incipiente

Si bien el cannabis medicinal concentra gran parte de la atención pública, el cáñamo industrial aparece como una de las grandes oportunidades económicas a futuro. “Es una industria que aún no está desarrollada en profundidad”, advierte la investigadora, aunque señala que ya se han realizado evaluaciones agronómicas de variedades con potencial en la región.

Foto: INTA Alto Valle.

En la Patagonia, las condiciones agroambientales juegan a favor. “Podría convertirse en un polo estratégico”, confirma Calzolari. Factores como el clima, la disponibilidad de conocimientos técnicos y las experiencias productivas vigentes son pilares fundamentales a futuro.

Los desafíos: financiamiento y regulación

A pesar de los avances, el sector enfrenta desafíos estructurales. Entre ellos, la necesidad de mayor financiamiento para investigación, la validación tecnológica en la industria y la actualización de marcos regulatorios.

Para Carzolari se necesitan mesas técnicas de trabajo con organismos de control que permitan adaptar las normativas al contexto actual y subrraya la importancia de un Estado presente que acompañe el crecimiento del sector.

En tanto, la Patagonia empieza a perfilarse como un territorio fértil no solo para el cultivo, sino también para el conocimiento y la innovación en una industria que empieza a convertirse en estratégica.

Cupos limitados e inscripciones

La actividad es gratuita y de modalidad presencial. Los cupos para participar del encuentro son limitados y se requiere una pre-inscripción previa a través del siguiente link (click acá).