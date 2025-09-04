Caos de tránsito en la Ruta 7 este jueves: la mano Neuquén – Centenario se colapsó por obras viales

La mano que va desde Neuquén a Centenario por la Ruta 7 registra una larga fila de vehículos, este jueves por la tarde. Las demoras iniciaron alrededor de las 16 y se debe a obras viales en el sector.

En principio, trascendió que un accidente de tránsito a la altura del Cañadón de las Cabras provocó que se colapse el tránsito.

Sin embargo, desde Centenario Digital informaron que operarios realizan trabajo de remplazo de guardarraíl a la altura del barrio Alta Barda, lo que ocasionó las demoras.

Estado del tránsito minutos antes de las 18. Foto: captura Google Maps.

También hubo demoras en Ruta 22 este jueves

Por otro lado, un accidente en la Ruta 22 de Neuquén también generó demoras en el transito. Ocurrió alrededor de las 14, a la altura de la calle Chaneton. El accidente involucró a un motociclista y dos autos.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista iba realizando maniobras indebidas de adelantamiento cuando chocó con un auto, que a su vez impactó a otro vehículo.

Por la colisión, el motociclista fue traslado preventivamente el hospital Bouquet Roldán con «quemaduras», informó el director del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Andrés Herrero.

Al mismo tiempo, otro accidente tuvo lugar en el barrio Valentina Sur cuando un motociclista chocó con un auto por causas que todavía se desconocen. Sucedió en la esquina de Soldado Aguila y Bustos Perez.

Por los golpes sufridos, el motociclista fue trasladado por una ambulancia del SIEN al hospital Heller. A la conductora del auto se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultados negativos.

Otro choque que involucró a motociclistas: accidente en la Ruta 39 de Neuquén

Este jueves, también ocurrió otro accidente que involucró a motociclistas en el norte de la provincia, sobre la Ruta 39. Fue entre Andacollo y Huinganco. Los ocupantes despistaron y producto del impacto fueron trasladados de urgencia al hospital de Chos Malal. Se trata de dos jovenes, un hombre y una mujer, de 20 años aproximadamente.

Personal policial y médico trabajó en el lugar. Foto: gentileza.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, el comisario Naldo Burgos, jefe de la comisaría 30 de Andacollo, informó que alrededor de las 8 recibieron «un llamado de una persona accidentada en la Ruta 39» y que, al arribar, se constató «el despiste de una motocicleta con dos ocupantes: un hombre y una mujer de unos 20 años de edad aproximadamente».

Al lugar acudió rápidamente personal policial y médico, quienes se encargaron posteriormente del traslado de las personas heridas al hospital de Chos Malal.

«Ambos fueron derivados en primera instancia al nosocomio de Andacollo y posteriormente, producto de las graves lesiones, fueron trasladados en dos ambulancias a Chos Malal«, detalló Burgos.

Hasta el momento, las causas del siniestro no fueron confirmadas, pero Burgos advirtió que en el lugar «no hay indicios de otras personas ni vehículos involucrados», según el relevamiento hecho por Criminalística.