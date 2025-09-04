Carrefour crece en el interior en medio de su incierto futuro en Argentina: ¿Qué hay detrás de la jugada?

Carrefour Argentina anunció la adquisición de Super A, una reconocida cadena con 16 sucursales y fuerte presencia en Mendoza. Las tiendas pasarán a operar bajo el formato Carrefour Express en las próximas semanas, en un movimiento que busca consolidar la posición de liderazgo de la compañía en el mercado nacional.

Carrefour se expande en Mendoza: ¿Qué significa la compra de Super A para su futuro?

El anuncio llega en un momento particular: mientras la filial local de la cadena francesa se encuentra en pleno proceso de búsqueda de un socio o comprador para su operación en el país. Pese a la incertidumbre sobre el futuro de la empresa, desde la conducción aseguraron que la continuidad del negocio y las fuentes de trabajo no están en riesgo, informó Infobae.

De acuerdo con lo informado por la compañía, los 60 trabajadores de Super A se sumarán a la nómina de Carrefour, que en la Argentina emplea a más de 17.000 personas. En paralelo, se realizará la reconversión de las sucursales para que operen bajo el modelo Carrefour Express, una de las principales apuestas de crecimiento de la firma en los últimos años.

«Con esta adquisición duplicamos la cantidad de aperturas previstas en Express para 2025. Nuestro objetivo es ser el retail preferido en cada barrio de las 22 provincias donde tenemos presencia», expresó David Collas, director ejecutivo de Carrefour Argentina.

La cadena remarcó que ya supera las 700 sucursales propias en el país y que la expansión continúa: solo este año inauguró 18 nuevas tiendas de este formato, incluidas las dos primeras en la provincia de Salta.

Plan de expansión y proyecciones de Carrefour

La compañía recordó que avanza con su plan de crecimiento 2025-2027, que contempla la apertura de 100 nuevas sucursales y la generación de 2.500 empleos, con una inversión proyectada de 300 millones de dólares.

En paralelo, celebró la inauguración de un nuevo Carrefour Express en el centro de Córdoba, con lo que alcanzó las 500 sucursales de este tipo en el país.

El anuncio se enmarca en el proceso de venta de la operación local de Carrefour, una decisión tomada por la casa matriz para focalizarse en sus mercados estratégicos: Francia, España y Brasil.

Fuentes cercanas explicaron que se trata de un proceso incipiente que puede extenderse durante varios meses e incluso más de un año. La primera etapa consiste en la elaboración de una lista corta de interesados y la apertura de un data room, donde los potenciales compradores acceden a la información financiera de la compañía antes de presentar ofertas.

En el mercado ya suenan varios nombres como posibles compradores: Coto, Día, Changomás, el Grupo One de Manuel Antelo, el fondo Inverlat (dueño de Havanna), el grupo Newsan de Rubén Cherñajovsky y La Anónima, entre otros.