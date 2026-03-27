Catriel insiste por obras en la Ruta 151, a ocho meses del choque en el que murió una familia de La Pampa

El reclamo incluyó un abrazo simbólico a la torre petrolera ubicada en el acceso a la ciudad. Foto: gentileza.

A ocho meses del brutal choque que se cobró la vida de una familia en Catriel, la municipalidad reiteró el reclamo por la reparación de la Ruta Nacional 151, un corredor caracterizado por el tránsito desde y hacia Vaca Muerta. La intendenta Daniela Salzotto exigió la «repavimentación integral» de la vía y aseguró que el reclamo continuará «hasta obtener respuestas».

El choque que enlutó a la localidad rionegrina sucedió el 26 de julio del año pasado, en medio de un temporal de nieve.

Cómo fue el choque en el que perdió la vida una familia de La Pampa

El hecho tuvo lugar cuando un Volkswagen Gol- que se dirigía a Roca- impactó frontalmente contra un camión Mercedes Benz con semirremolque, a la altura del kilómetro 921, en una zona conocida como «La Escondida».

El choque fatal ocurrido el 26 de julio del año pasado sobre la Ruta Nacional 151.

Producto del choque murieron los cuatro pasajeros del Volkswagen, mientras el conductor del camión resultó ileso.

Las víctimas fueron identificadas como: Susana Mirta Rojas de 62 años, conductora del vehículo; Milagros Abigail Segura de 20 años; Maikol Fabián Monzón de 19 años y Luz Aranza Ibarra de 7 años. La familia era oriunda de 25 de Mayo y viajaba a una fiesta de cumpleaños en Roca.

Denuncian deterioro en la Ruta 151 y exigen obras para garantizar seguridad

Luego del accidente, la municipalidad atribuyó el choque a las malas condiciones de la ruta. Con ello, comenzaron los reclamos periodicos. Por eso, este jueves se reclamó nuevamente que se realicen obras en la traza con una protesta en el acceso a la ciudad, a la altura de la torre petrolera.

«La vía, considerada estratégica para la región y clave en la conexión con Vaca Muerta, presenta un avanzado deterioro. Baches profundos, falta de señalización, banquinas en mal estado y desniveles convierten el tránsito en un riesgo constante para conductores y transportistas», expresaron en un comunicado.

Además enfatizaron que el reclamo «se sostiene desde hace años sin respuestas concretas» por parte de los organismos nacionales. Como parte del reclamo, se realizó un abrazo simbólico a la torre para visibilizar la situación.