Los emotivos festejos de veteranos de Malvinas y familiares de caídos tras el triunfo ante Inglaterra por el Mundial 2026

Un simple partido de fútbol generó un estallido de felicidad este miércoles 15 de julio en todo el país. La Selección Argentina le ganó a Inglaterra tras dar vuelta el resultado a pocos minutos de que termine el encuentro y clasificó a una nueva final de la Copa del Mundo. En medio de la emoción, ex combatientes de Malvinas y familiares de caídos mostraron su emoción en los festejos que invadieron las calles.

Antes del partido, el director técnico Lionel Scaloni salió a poner paños fríos y aclaró que sólo se trataba de un acto deportivo. Su mensaje estuvo acompañado incluso por excombatientes, quienes definieron que “el deporte no es una guerra, no es una revancha”.

Sin embargo, una vez concluido el encuentro, el recuerdo por la causa acompañó la algarabía para celebrar una nueva clasificación a la final, esta vez dejando atrás al conjunto inglés. Y no fue un solo reflejo de los hinchas: hasta los propios jugadores se mostraron con una bandera con el mensaje «las Islas Malvinas son argentinas».

El festejo de ex combatientes de Malvinas tras la victoria ante Inglaterra

Desde un centro de Veteranos en Quilmes (provincia de Buenos Aires), la agencia Reuters -replicado por la CNN En Español- documentó cómo vivieron el partido los excombatientes que no dudaron en mostrar su emoción: «Esto para nosotros es algo grande».

Otros veteranos, por su parte, se unieron a los festejos en la calle. «Mi papá, mi héroe, nuestro héroe», relató una usuaria en TikTok junto a un video de los abrazos que recibía su padre, excombatiente, en los festejos, quien luego se unió al tradicional canto «El que no salta es un inglés».

Otro de los casos que se viralizó en redes sociales fue de un excombatiente -quien vestía un buzo con el mensaje «prohibido olvidar» y una bandera de las islas pintadas celeste y blanca- que fue encerrado en una ronda de reconocimiento y aplausos.

Cerca del Obelisco y en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, los hinchas lograron festejar con varios de veteranos la clasificación a la final.

Emoción en los festejos de la Selección en Corrientes: el himno y un chamamé para un caído en Malvinas

En los festejos en Corrientes se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada tras la victoria ante Inglaterra. Una mujer fue junto a una imagen de su hermano, quien murió en la guerra, y una bandera de la Argentina que contenía las Islas Malvinas.

Allí, un hincha con su acordeón le dedicó un momento para entonar la melodía del Himno Nacional y luego un característico chamamé para seguir con los festejos.