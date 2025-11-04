«Cero ahogados», la expectativa de los guardavidas para el verano 2026 en Neuquén

Neuquén ya tiene guardavidas para la temporada de verano 2025 – 2026. El domingo pasado rindieron la reválida y hubo récord de inscriptos. 430 guardavidas prestarán servicio en los balnearios de la ciudad y en otras localidades aledañas.

El 15 de noviembre comienza el Operativo de Seguridad Balnearia en Neuquén y se extenderá hasta el 31 de marzo.

La reválida se realizó en el balneario Brun de Duclot de Valentina Sur. Allí los guardavidas rindieron un examen médico, físico y técnico y una prueba de natación que consistió en nadar 580 metros contracorriente y realizar una práctica de salvamento. Además cumplieron con una práctica de reanimación cardiopulmonar que estuvo a cargo de la Cruz Roja Argentina.

“Esta prueba que hacemos todos los años nos jerarquiza. Es una de las más importantes que hay de la región para los guardavidas y los habilita a trabajar en la próxima temporada”, expresó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.

“Este año hubo récord de inscriptos 430 guardavidas. El 80% son de la ciudad de Neuquén, pero tuvimos también guardavidas, hombres y mujeres, de otras localidades que se suman a rendir esta reválida porque se toma como apta también para diferentes localidades del interior de la provincia”, explicó Baggio.

Verano 2026: Cobertura de guardavidas en Neuquén

Neuquén tiene cinco balnearios donde los guardavidas cuidarán de los bañistas. Los balnearios de la ciudad son: Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Brun de Duclot y Solalique. También los guardavidas cubrirán zonas de manera preventiva: “Brindamos cobertura balnearia y de guardavidas en Isla Verde, en la zona de la playa sobre calle Linares, también en el cauce mayor del río Limay y en distintos sectores a los que le sumamos el equipo náutico compuesto por cuatro motos de aguas, dos semirrígidos y los profesionales certificados como conductores náuticos para patrullar toda la costa”, contó el funcionario.

Por último, Marisol García, jefa del sector de Sandra Canale explicó que las expectativas como agentes para este años es que haya cero ahogados. “Ese es el lema nuestro y cada uno va tratando de dar lo mejor para que esto salga”, dijo. También recomendó a las y los bañistas que respeten las indicaciones preventivas acerca del comportamiento del río, que cuiden a los niños y que se saquen las dudas con los guardavidas para evitar accidentes.