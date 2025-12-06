Choele Choel explotó en su primera noche de la Fiesta del Folklore y la Familia: conocé la grilla completa de este sábado

El viernes Choele Choel inauguró la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia y el éxito fue total. El evento reunió a más de 40 mil personas que llenaron el predio y vibraron al ritmo de los artistas invitados. Este sábado sigue la fiesta, por eso te contamos cuáles son las actividades confirmadas.

La Fiesta del Folklore y la Familia tuvo un primer día repleto de actividades. El predio ubicado a la vera de la Isla 92 cuenta con un escenario que estará repleto de shows musicales de artistas locales, regionales y nacionales.

Los vecinos de la región de Valle Medio podrán disfrutar no solo de la música, sino también de propuestas gastronómicas, stands de emprendedores, artesanos y feriantes; y «el espíritu familiar que ya perfila a este encuentro como uno de los nuevos clásicos del calendario nacional».

Desde la organización de la Fiesta del Folklore reconocieron el éxito de la primer noche y destacaron que «tuvo una combinación perfecta: clima ideal, un marco multitudinario y artistas que hicieron del escenario una fiesta». Los 4 de Córdoba, Los Nocheros y BM, furor entre los más chicos y adolescentes, fueron los grandes protagonistas que hicieron estallar el festival.

La grilla de este sábado

La Fiesta Nacional de Folklore y la Familia se desarrollará hasta el domingo 7 de diciembre y todos los días contará con invitados especiales.

Este sábado 6 de diciembre, la grilla se completa de la siguiente manera:

Natalia Pastorutti, la reconocida cantante de folklore y hermana menor de la también cantante, Soledad Pastorutti.

Los Palmeras, el conjunto de cumbia santafesina con más de cinco décadas de trayectoria.

Desde el municipio de Choele Choel destacaron: «La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia nació con un objetivo claro: unir tradición, identidad y encuentro. Y su primera noche dejó algo muy claro: el sur argentino no solo canta folklore, lo vive».