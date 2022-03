Cierran la única escuela de Traful para su ampliación y dejan a los alumnos sin clases

El único edificio escolar de Villa Traful -al que concurren 160 alumnos entre el nivel inicial, primario y secundario- permanecerá cerrado por al menos seis meses debido a una obra de ampliación. Y la única solución ofrecida hasta ahora por el CPE es el dictado de clases virtuales o el empleo de cuadernillos, como ocurrió en la pandemia.

Un grupo de padres se mostró en contra de esa modalidad porque el servicio de internet es limitado y caro en la Villa y porque muchos chicos durante 2020 y 2021 no pudieron adaptarse a las clases remotas y “se desvincularan de la escuela”.

Pidieron la intervención del Defensor del Niño, Niña y Adolescente, José Luis Espinar, y subrayaron que su propuesta es reiniciar cuanto antes las clases presenciales.

Una opción es hacerlo en la misma escuela, con un vallado protector que separe la obra de las aulas ya existentes, como lo había prometido el Consejo Provincial de Educación en septiembre pasado al momento de anunciar la obra.

Pero luego esa solución fue descartada porque Seguridad e Higiene le bajó el pulgar. Pesó el antecedente de la explosión de la escuela ocurrido en Aguada San Roque, que causó la muerte de dos obreros y una docente.

La otra opción es adaptar lugares alternativos y con ese fin se iniciaron gestiones ante la Comisión de Fomento de Traful, hasta ahora sin avances.

Ismael Coronel, uno de los integrantes del grupo de padres, dijo que resolvieron organizarse para reclamar porque “si no no se mueve nada, la burocracia del CPE es muy grande”. Mañana a las 15 habrá una “juntada” en la escuela por iniciativa de los estudiantes del secundario, y también concurrirán los padres.

Coronel dijo que la obra va a llevar tiempo y “los docentes no quieren trabajar en situación de indefensión, hay un tema de por medio con los seguros y se entiende perfectamente. Lo que no puede ser es que no hayan previsto lugares alternativos. Porque esto empezó en septiembre, y la ampliación recién estaría lista a mitad de año”.

El único edificio educativo de Villa Traful alberga en turno mañana a la escuela 111, a la que asisten unos 100 chicos entre primaria y jardín. Por la tarde funciona allí el CPEM 91, con otros 60 estudiantes.

“Son 160 niños, niñas y adolescentes que ven vulnerado su derecho a la educación, y una vez más son ellos quienes deben pagar las consecuencias de una deficiente previsión del Estado”, señalaron los padres en su nota a la Defensoría.

Refirieron allí que el Distrito Escolar Villa La Angostura del CPE firmó un acta el 20 de febrero con la Comisión de Fomento de Villa Traful para acceder en forma provisoria a dos espacios que se destinarían al dictado de clases presenciales: el llamado “punto digital” y el salón de usos múltiples de la localidad.

Seguridad e Higiene los inspeccionó, pero todavía están pendientes el informe respectivo y la autorización del CPE para hacer las obras de adecuación, ya que deberían colocarse tabiques y otras reformas para adaptarlos como aulas.

Hasta hoy esos recintos no están disponibles y los chicos siguen en sus casas, subrayaron los padres. Los de primaria recibieron ayer los polémicos cuadernillos de tareas y los de secundario “hasta ahora nada”, aseguró Coronel.

Los padres advirtieron también que los espacios ofrecidos son insuficientes para el dictado de clases de las escuelas completas y el CPE propuso un esquema de rotación, que también fue rechazado.

Falta de previsión

Según la denuncia que llegó a la Defensoría, los alumnos de jardín y primaria se ven afectados por la postergación del inicio del ciclo lectivo, previsto para el pasado 2 de marzo, mientras que en nivel medio debían comenzar el 8 de febrero con mesas de examen y clases recuperatorias, pero no se realizaron por falta de espacio adecuado.

“Si esta situación se conocía desde septiembre de 2021, nos preguntamos por qué el CPE no previó la gestión de espacios alternativos en tiempo y forma”, alegaron los padres autoconvocados.

Dijeron que los niños “necesitan ir a la escuela no solo para aprender contenidos, sino también para desarrollarse plenamente y compartir con pares”, pero a pesar de eso “el propio Estado los deja esperando en sus casas una resolución que ya lleva más de 30 días”.

También le informaron al Defensor del Niño que están sin transporte escolar porque la licitación resultó desierta “y deja en vulnerabilidad a un grupo deestudiantes que diariamente se trasladan desde Cuyín Manzano y Río Minero” para cursar en Villa Traful.

Ismael Coronel dijo que en su familia el perjuicio es por partida doble porque tiene una hija que comienza este año primer grado y un hijo en cuarto año de secundario. Señaló que entre los padres la preocupación crece todavía más cuando ven que la obra escolar avanza poco: “a veces hay un solo obrero, o ninguno”. Pidieron la inmediata habilitación de los lugares alternativos y “que se agreguen otros, porque esos dos no alcanzan”.

Y reiteró que las clases virtuales no son solución porque “no hay internet fluida” en Villa Traful y además muchas familias no pueden pagar el servicio, que tiene un costo de 2.500 pesos mensuales.