Confirman los primeros casos de dengue y chikungunya en Córdoba: los pacientes tienen antecedentes de viaje al exterior

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Crédito CDC.

La red de salud de Córdoba activó las alertas de primeros pacientes contagiados de Dengue y Chikungunya en la temporada. La información fue confirmada por el Ministerio de Salud provincial e involucró a dos personas de distintas localidades.

Casos de dengue y chikungunya en Córdoba: lo que se sabe de los pacientes

Los casos detectados corresponden a un hombre de 50 años con residencia en Río Tercero, y a una mujer de 47 años con domicilio en Monte Cristo. Ambos pacientes recibieron atención en modalidad ambulatoria y evolucionaron sin complicaciones, sin requerir internación.

Los dos afectados realizaron viajes al exterior del País y retornaron recientemente. El hombre había realizado un viaje a México y la mujer regresó tras un viaje de turismo a Cuba. Ambos casos presentaron síntomas al establecerse nuevamente en Argentina.

Tras el viaje a México, el hombre presentó distintos síntomas que coincidían a señales de Dengue. Tras realizarse los estudios correspondientes arrojó un resultado positivo y su posterior cambio a revisión. La mujer regresó de la Isla caribeña días atrás y presentó síntomas compatibles a la chikungunya.

Para ambos adultos. el ministerio aclaró que «Ambos pacientes tuvieron atención ambulatoria, sin necesidad de internación, y con una evolución favorable. Además, se llevaron adelante las correspondientes acciones de bloqueo de foco junto a cada municipio local».

Los principales síntomas de las infecciones portadas por mosquitos

Según los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades como el dengue son infecciones víricas transmitidas por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. El virus se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, urbanas y semi pobladas.

Si una persona sufre de la infección del dengue, presentará síntomas entre cuatro y diez días después de portarlo. Tras la aparición de los primeros signos, las personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección durante 12 días como máximo a los mosquitos Aedes.

Los primeros síntomas de un portador son:

Temperatura de 40°c

Fiebre

dolor de cabeza

dolor detrás de los globos oculares

dolores musculares y articulares

náuseas y vómitos

agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido.

Cómo se pueden prevenir el dengue y chikungunya

para evitar las picaduras y reducir la exposición a los mosquitos, la OMS brindó una serie de requisitos a tener en cuenta para no exponerse a las infecciones transmitidas por los mosquitos y otros insectos.