Comprar heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos en Chile: cuáles son los requisitos para poder ingresarlos al país

Comprar heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos en Chile: cuáles son los requisitos para ingresarlos al país

ARCA habilitó un nuevo permiso que establece que los argentinos puedan ingresar al país con electrodomésticos de línea blanca que hayan comprado en Chile u otros países. Con esta nueva medida, los viajantes podrán incluir heladeras, lavarropas y otros productos como parte de su equipaje personal, algo que antes estaba prohibido. Pero también la entidad remarcó una serie de requisitos a cumplir.

Si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó su normativa para permitir el ingreso de electrodomésticos de línea blanca, estableció que sólo podrán importarse para uso personal.

Para evitar que sean utilizados con fines comerciales, la iniciativa limita el ingreso a una unidad por categoría y por año calendario.

Cuáles son los requisitos para ingresar electrodomésticos desde Chile

Para poder ingresar estos productos, ARCA informó que es fundamental cumplir con un proceso específico, ya que no se incluyen en la franquicia de equipaje habitual.