Christian Petersen: avance significativo en su salud genera expectativas positivas

La preocupación por la salud de Christian Petersen ha dado paso a un moderado optimismo en las últimas horas. El cocinero, de 56 años, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, luego de sufrir una descompensación severa mientras realizaba una actividad de alta montaña.

Sin embargo, tras una semana de extrema gravedad, el último reporte sobre la salud de Christian Petersen indica un punto de inflexión positivo en su estado clínico. Los detalles.

Un avance fundamental: Christian Petersen fue desentubado

De acuerdo con información difundida por La Voz y confirmada por especialistas médicos, Christian Petersen habría experimentado una leve mejoría que permitió a los profesionales retirarle el respirador artificial. Este procedimiento, conocido como desentubación, es una de las señales más alentadoras en pacientes con cuadros de falla multiorgánica, ya que sugiere una respuesta autónoma del organismo.

El cirujano cardiovascular Fernando Cichero, al analizar el cuadro en el programa Tarde o temprano (El Trece), calificó esta instancia como «muy buena» dentro del tratamiento general. Según el especialista, el retiro de la asistencia mecánica indicaría que los pulmones no estarían comprometidos, un factor que suele ser determinante en la recuperación de este tipo de patologías críticas.

Christian Petersen: el camino hacia la recuperación y la cautela médica

Si bien el entorno laboral y los allegados celebran este avance, el equipo médico del hospital patagónico mantiene la máxima cautela. Cichero señaló que, aunque este paso representa estar «un 50% arriba» en el proceso de estabilización, el cuadro general sigue siendo calificado como crítico debido a la complejidad de la falla multiorgánica inicial.

Estado actual : el chef se encuentra consciente y ha tenido reacciones emocionales positivas al interactuar con su círculo íntimo.

: el chef se encuentra consciente y ha tenido reacciones emocionales positivas al interactuar con su círculo íntimo. Próximos pasos : se inicia ahora un largo proceso de rehabilitación para monitorear el funcionamiento del resto de sus órganos.

: se inicia ahora un largo proceso de rehabilitación para monitorear el funcionamiento del resto de sus órganos. Hermetismo familiar: por pedido expreso de sus hijos y hermanos, el hospital ha restringido la difusión de partes médicos públicos para preservar la privacidad de Christian durante esta etapa delicada.

Este avance descarta, por el momento, la necesidad de un traslado inmediato a un centro de mayor complejidad en Buenos Aires, priorizando la estabilidad lograda en Neuquén.