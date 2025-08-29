Cómo se encuentran el peón rural y su acompañante que cayeron desde un puente peatonal en la Ruta 22

Este jueves dos jóvenes cayeron del puente peatonal que pasa sobre la Ruta 22 en Villa Regina. Según confirmaron fuentes policiales a este medio, eran un peón rural y una chica que circulaban en moto. Producto de la caída sufrieron «heridas graves» producto del accidente. Cuál es su estado de salud.

El comisario Gustavo Tripailao confirmó que los hechos fueron alertados durante la tarde del jueves. Al llegar al lugar ya no se encontraban los heridos pero se corroboró que el peón rural y la joven de 20 años había sido asistidos en el hospital local.

Además, el comisario aclaró que los jóvenes fueron trasladados en estado consciente pero presentan heridas de gravedad. «Ambos presentan heridas graves. Son fracturas de brazos y caderas», indicó.

El antecedente del accidente en el puente peatonal de Ruta 22 en Regina

El lugar donde ocurrió el accidente ya contaba con un reciente antecedente, ya que es un sector frecuente para los motociclistas que circulan entre los barrios Sauce y El Frutillar.

En noviembre del 2023, un joven cayó con su moto de la pasarela aérea y la víctima fue trasladada al hospital local, pero por la gravedad de las heridas fue derivado a Roca.

Fuentes de salud informaron en su momento que el motociclista fue rápidamente asistido en terapia intensiva y estuvo en «estado reservado». En principio, había sufrido un traumatismo de cráneo grave por el cual tuvo que intervenir personal de guardia y de cuidados críticos.