Dos personas se cayeron en moto de un puente peatonal sobre la Ruta 22 en Regina: cuál es su estado de salud

Un grave accidente ocurrió este jueves en el puente peatonal de la Ruta 22 en Villa Regina. El incidente involucró a dos personas que circulaban en moto y que cayeron de varios metros de altura, según confirmó a Diario RÍO NEGRO el comisario Gustavo Tripailao.

El jefe de Unidad 5° informó que fueron alertados del hecho alrededor de las 15, el cual ocurrió en la pasarela del barrio El Sauce.

Cuando las autoridades arribaron no detectaron a ninguna persona lastimada, pero testigos del incidente les informaron que dos personas en moto se habían caído desde arriba del puente y que los habían trasladado al hospital.

Así está el puente peatonal sobre Ruta 22 en Villa Regina. Foto: Gentileza.

En el centro médico corroboraron que un peón rural y una joven de 20 años estaban siendo atendidos por personal médico tras percibir distintas lesiones luego de una caída aproximada de cinco metros.

Por el momento se desconocen detalles de cómo fue la mecánica del siniestro. Mientras tanto, Tripailao detalló que ambos estaban en estado consciente y que tienen distintos tipos de traumatismos, pero aún no están aseveradas la gravedad de las heridas.

El antecedente del accidente en el puente peatonal de Ruta 22 en Regina

El lugar donde ocurrió el accidente ya contaba con un reciente antecedente, ya que es un sector frecuente para los motociclistas que circulan entre los barrios Sauce y El Frutillar.

En noviembre del 2023, un joven cayó con su moto de la pasarela aérea y la víctima fue trasladada al hospital local, pero por la gravedad de las heridas fue derivado a Roca.

Fuentes de salud informaron en su momento que el motociclista fue rápidamente asistido en terapia intensiva y estuvo en «estado reservado». En principio, había sufrido un traumatismo de cráneo grave por el cual tuvo que intervenir personal de guardia y de cuidados críticos.