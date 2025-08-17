Compras online en Chile desde Argentina: todo lo que tenés saber sobre formas de pago y puntos de retiro

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile habilitó un nuevo régimen que permite a los argentinos comprar productos en tiendas online chilenas y retirarlos en ciudades fronterizas, sin necesidad de casillas postales ni de viajar para realizar la operación.

Con este sistema, los consumidores locales acceden a una oferta más amplia de productos y las tiendas chilenas suman una nueva base de clientes. El proceso de exportación se gestiona de forma automática a través de plataformas logísticas como DHL, FedEx o el Correo de Chile.

Cómo funciona el nuevo sistema

Los interesados deben registrarse con su número de documento argentino y un teléfono celular. Una vez realizada la compra en la tienda chilena, el producto se envía a puntos de retiro en ciudades cercanas a la frontera con Argentina.

Es decir, los paquetes no llegan al domicilio, sino que el comprador debe trasladarse hasta el punto de entrega designado.

Los argentinos pueden pagar con tarjetas Visa, Mastercard y American Express emitidas en el país, lo que simplifica el acceso al comercio electrónico chileno sin trámites adicionales.

Además de los envíos a puntos fronterizos, quienes viajen a Chile cuentan con la opción de retirar las compras directamente en locales ubicados en ciudades como Valparaíso o la Araucanía.