Con el calor y el verano, vuelve el riesgo del dengue: recomendaciones de Salud de Neuquén

Comienzan los días de mayor temperatura y la temporada de verano se acerca. Con ella, la posibilidad de la propagación del virus del dengue aumenta. Sobre todo sabiendo que desde el año pasado existe presencia del mosquito (vector) en Neuquén capital y Centenario. Es por eso, que desde el gobierno provincial publicaron una serie de recomendaciones para evitar su propagación.

El comunicado fue compartido por el ministerio de Salud de la provincia con el que busca acercar a la población consejos para controlar los posibles criaderos y evitar la reproducción del insecto que lo transmite.

Qué es el dengue y cómo se transmite

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando este insecto se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus, es capaz de transmitirlo a otra persona sana a través de la picadura. Por ese motivo es importante recordar las medidas de prevención y que no pueda reproducirse.

El Aedes aegypti es un insecto pequeño, con rayas blancas y negras en sus patas y abdomen. Todas las etapas del ciclo de vida -huevo, larva, pupa y adulto- transcurren en el entorno domiciliario y urbano, en lugares que puedan acumular agua.

Estos recipientes son usados como criaderos, ya que les proporcionan las condiciones necesarias para asegurar su adaptación y supervivencia.

Poner boca abajo los recipientes que puedan acumular agua, como latas o los destinados para la hidratación de las mascotas, es uno de los consejos para evitar la propagación del dengue. Foto: Gentileza

Consejos para evitar dengue en mascotas y bebés

Para evitar la cría es necesaria la limpieza y el saneamiento básico. Así se evita la acumulación de basura y todo recipiente en desuso que pueda juntar agua. Aquellos que no pueden descartarse deben taparse o ponerse boca abajo.

En el caso de bebederos de mascotas, además de reemplazar el agua, deben ser cepillados y limpiados para despegar los huevos del mosquito, ya que los depositan en sus paredes internas al ras de la línea del agua. Los huevos son de color oscuro, resistentes a la sequía y al frío, y pueden vivir hasta un año adheridos a las paredes de los recipientes.

Además, se debe recordar que para evitar las picaduras de los mosquitos es necesario utilizar mosquiteros, tules en los carritos de los bebés, ropa con mangas largas, repelentes y ahuyentadores.

Dengue: Qué es una ovitrampa y cuál es su importancia

Desde el ministerio de Salud de Neuquén se solicitó a la ciudadanía que, si encuentra una ovitrampa, no la toque ni la altere.

Además se explicó que una ovitrampa es una herramienta de vigilancia para detectar y monitorear la presencia del mosquito Aedes aegypti, el vector del dengue, la zika y la chikungunya.

La ovitrampa en un recipiente oscuro con agua y un sustrato como una paleta o un papel de semillas diseñado para atraer a las hembras del mosquito y que depositen sus huevos en él. La cantidad de huevos recolectados permite a las autoridades determinar las zonas con mayor infestación y dirigir así las acciones de control de manera más efectiva.

Acciones para evitar el dengue que se pueden hacer en casa

El mosquito solo necesita una cantidad mínima de agua estancada y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Por eso, las acciones para evitar su propagación son simples y fáciles.

Desde el ministerio de Salud de Neuquén sugieren: