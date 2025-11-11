Con el nuevo llamado del río regresan los campeones a la Regata

Damián Pinta y Facundo Lucero, ganadores de las ediciones 2021 y 2022 de la Regata, vuelven a correr juntos en la travesía de los 50 años.

El llamado del río siempre suena fuerte cuando se acerca el evento más convocante de todos los veranos. En Río Negro y Neuquén, la Regata se hace oír y los palistas más destacados de su historia acuden a la cita, más aún si se trata de edición de los 50 años de la prueba que promete ser espectacular.



En la línea de partida el próximo 8 de enero en Plottier, estarán varias de las duplas más consagradas de la Regata. Una de las más significativas es la de Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo. El palista maragato volverá a acompañar a su eterno compañero para esta edición.

Desde el 2019, la última vez que ganaron juntos, el beltranense se ha bajado de algunas ediciones y en otras ha corrido con su hermano Javier o con alguno de sus pupilos de la Escuela de Canotaje Brazo Sur, como Martín García o Valentino Bruno, compartiendo en el agua y en la competencia, su enorme experiencia en la Regata.



Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo ganaron 14 ediciones corriendo como dupla.

Para enero del año que viene, Pinta y Mozzicafreddo, ganadores de 14 Regatas como dupla, desempolvarán el kayac ‘Elio’ negro que tantas satisfacciones les dio y se estarán midiendo con otros ex campeones, que también regresarán para edición dorada.



Cuando Martín Mozzicafreddo se bajó de la Regata 2020, Néstor Pinta corrió junto a su hijo Damián, que venía de ganar la Regata entre los juniors. Un año después Damián se juntó con el representante del Club Náutico La Ribera, Facundo Lucero, y ambos se quedaron con las ediciones del 2021 y 2022.



Damián Pinta y Facundo Lucero, los bicampeones de la Regata van por la tercera corona.

No estuvieron en el 2023 para defender el título porque la gira europea del año anterior los había dejado sin energías, tras estar tres meses lejos de casa. Damián corrió los últimos dos años junto a Abraham Saavedra, pero para el 2026 regresa junto a su viejo compañero, buscando el tricampeonato.



Los que también están de regreso son los bicampeones Franco y Dardo Balboa, que no corren la Regata desde el 2023 cuando vencieron a los campeones del mundo, los franceses Jeremy Candy y Quentin Urban. Juntos ya habían ganado la Regata del 2018. Franco por parte ya se había quedado con dos ediciones, 2014 y 2015, junto a José Luis Guerrero.