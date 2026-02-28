¡Confirmado! Aumenta el colectivo en Río Negro: cuánto saldrá viajar en KoKo entre Cipolletti, Roca y Regina

El servicio de transporte interurbano KoKo sufrirá el primer aumento del 2026. La Secretaría de Transporte confirmó que se trata de una suba que empezará a regir a partir del 1 de marzo. ¿Cómo quedarán los nuevos precios para viajar entre Neuquén, Roca y Regina?.

Aumenta el KO KO en Río Negro

En el cierre de febrero se supo que la empresa KoKo que brinda servicio de transporte en la provincia de Río Negro, comenzará a aplicar en marzo un nuevo aumento en sus tarifas. El incremento llega tras cumplirse tres meses desde la última suba.

Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse a partir de la 00.00hs del 1 de marzo. En el comunicado que se lanzó se aclaró que el cuadro tarifario fue autorizado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro y Nación.

De acuerdo a lo establecido, el costo base (la tarifa mínima) entre paradas cercanas será de $2.565. En tanto el trayecto completo, desde Cipolletti a Regina, tendrá un costo de $8.760,10.

Cuánto sale viajar en colectivo entre Cipolletti, Roca y Regina: ¿qué pasa con Neuquén?

El cuadro tarifario detalla que las tarifas para viajar en colectivo serán las siguientes: