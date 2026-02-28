¡Confirmado! Aumenta el colectivo en Río Negro: cuánto saldrá viajar en KoKo entre Cipolletti, Roca y Regina
La Secretaría de Transporte confirmó el nuevo incremento que empezará regir a partir del 1 de marzo 2026. La última actualización se había realizado el año pasado. ¿Qué pasa con Neuquén?
El servicio de transporte interurbano KoKo sufrirá el primer aumento del 2026. La Secretaría de Transporte confirmó que se trata de una suba que empezará a regir a partir del 1 de marzo. ¿Cómo quedarán los nuevos precios para viajar entre Neuquén, Roca y Regina?.
Aumenta el KO KO en Río Negro
En el cierre de febrero se supo que la empresa KoKo que brinda servicio de transporte en la provincia de Río Negro, comenzará a aplicar en marzo un nuevo aumento en sus tarifas. El incremento llega tras cumplirse tres meses desde la última suba.
Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse a partir de la 00.00hs del 1 de marzo. En el comunicado que se lanzó se aclaró que el cuadro tarifario fue autorizado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro y Nación.
De acuerdo a lo establecido, el costo base (la tarifa mínima) entre paradas cercanas será de $2.565. En tanto el trayecto completo, desde Cipolletti a Regina, tendrá un costo de $8.760,10.
Cuánto sale viajar en colectivo entre Cipolletti, Roca y Regina: ¿qué pasa con Neuquén?
El cuadro tarifario detalla que las tarifas para viajar en colectivo serán las siguientes:
- Regina – Godoy: $2565.00
- Regina – Huergo: $2670.76
- Regina- Cervantes: $3739.07
- Regina – Roca: $5768.85
- Regina – Allen: $7691.80
- Regina- Fernández Oro: $8119.12
- Regina – Cipolletti: $8760.10
- Roca – Godoy: $4677.04
- Roca – Huergo: $3907.86
- Roca – Mainqué: $3687.79
- Roca – Cervantes: $2807.51
- Roca – J.J Gomez: $2640.85
- Roca – Guerrico: $2888.70
- Roca- Allen: $3687.79
- Roca- F.Oro: $4264.67
- Roca – Cipolletti: $4677.04
