Conmoción en Plaza Huincul: quién era el joven de 25 años que murió en un accidente en motocicleta

Fue un domingo trágico en Neuquén y Río Negro por la cantidad de muertos en incidentes vehiculares. En Plaza Huincul, un joven murió luego de chocar en su motocicleta esta madrugada. Quién era la víctima fatal.

Según comunicaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió alrededor de las 7 entre las calles Benito Pérez y Nahuel Huapi.

A partir de los primeros indicios, se estima que el joven que viajaba a bordo de una motocicleta 150 cc perdió el control del rodado, derrapó y cayó al piso.

El motociclista fue hallado tendido en el piso con una gran pérdida de sangre y allí se dio aviso al SIEN. Una ambulancia lo trasladó hacia el hospital por las heridas que registraba, principalmente en la cabeza. Una vez en el nosocomio, los profesionales médicos confirmaron su deceso.

Quién era el motociclista que murió en Plaza Huincul: qué hipótesis descartó la fiscalía

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a este medio que la víctima fue identificada como Nelson Nicolás Gatica, de 25 años.

En el caso intervino la Fiscalía de Cutral Co, que descartó que haya habido participación de un tercero en el siniestro.