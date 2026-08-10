Corte preventivo del tránsito en el Circuito Chico de Bariloche y suspensión de clases

El hielo complica la circulación en algunas zonas de Bariloche, entre ellas el Circuito Chico. Foto: Municipalidad de Bariloche

La Municipalidad de Bariloche volvió a disponer un corte de tránsito preventivo en la zona del Parque Municipal Llao Llao dentro del Circuito Chico, por la presencia de hielo y nieve en la calzada.

Este domingo también se había dispuesto un corte ante la cantidad de vehículos que quedaron en el camino sin cadenas y otros intentando colocarlas en el momento. Ayer se extendió por casi tres horas la restricción.

Este lunes, alrededor de las 16 se informó la medida que alcanza desde el Puerto Pañuelo hasta el cementerio del Montañés.

La Municipalidad solicitó a vecinos y visitantes evitar dirigirse hacia ese sector ubicado en el extremo oeste de Bariloche, a partir del kilómetro 25 de la avenida Bustillo.

La medida restrictiva se mantendrá hasta que las condiciones permitan transitar de manera segura.

Por las condiciones climáticas, también esta tarde el Consejo Escolar Zona Andina dispuso la suspensión de clases en el turno vespertino para todos los establecimientos de Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi, Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito y Ñirihuau.