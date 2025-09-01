Las consecuencias de las conexiones eléctricas clandestinas en Neuquén: murió un caballo y su dueño sufrió una descarga

En un trágico suceso ocurrido en la madrugada en el barrio Colonia Nueva Esperanza de Neuquén, un caballo murió electrocutado y su dueño sufrió una descarga eléctrica, todo a causa de varias conexiones eléctricas clandestinas. Desde la Policía brindaron detalles de cómo fue el episodio y CALF alertó sobre la situación.

El comisario Diego Rebolloso informó a Diario RÍO NEGRO que el episodio se registró alrededor de la 2 de la madrugada en el sector de las calles La Yerba Mate y La Caña de Azúcar.

El hecho fue descubierto por un patrullero que se encontraba en el sector. Los efectivos notaron que un grupo de vecinos se había reunido en una esquina y, al acercarse, constataron que un caballo se encontraba muerto en el suelo.

Al solicitar información, el dueño del animal relató que había notado un comportamiento extraño en su caballo y afirmó que al tocarlo, sufrió una fuerte descarga. Por tal motivo el hombre fue trasladado al hospital local para recibir asistencia, allí el personal confirmó que no tenía lesiones de gravedad.

En tanto en el sitio donde se encontraba el animal, el médico veterinario convocado por la Policía de Neuquén se encargó de revisarlo y confirmó que no tenía signos de violencia, solo una lesión en la parte de la cola producto de la descarga eléctrica que recibió.

Como prevención, se restringió el área y se dio aviso a CALF quienes al presentarse constataron que todo fue producto de una «fuga de electricidad debido a conexiones clandestinas».

El comunicado de CALF por el hecho y una fuerte denuncia

Este lunes, desde CALF emitieron un comunicado para informar lo ocurrido en Neuquén. De esta manera indicaron que recibieron un «reclamo por seguridad en la vía pública» en el sector mencionado y por ello arribaron al sitio.

Cuando el equipo de la Cooperativa CALF llegó al lugar, verificó que en las inmediaciones de la Subestación Transformadora (SET) N° 655 se había reunido un grupo de personas junto a un caballo sin vida.

Tras realizar las primeras mediciones, los operarios confirmaron que la subestación no presentaba «fuga a tierra». Sin embargo, al testear el neutro, el resultado fue de 0.2 voltios. La inspección continuó en una cerca perimetral cercana, donde se detectaron «fugas intermitentes de corriente».

El personal de CALF siguió la línea hacia el noreste y descubrió la causa del problema: más de 40 conexiones clandestinas que estaban generando el inconveniente.

Desde la Cooperativa, resaltaron que un grupo de vecinos intentó responsabilizarlos por la muerte del animal y amenazó a los operarios. Ante esta situación, el personal tuvo que retirarse del lugar para resguardarse.

Como medida preventiva, se decidió dejar sin servicio eléctrico la zona comprendida entre las calles La Soja y El Algodón, y entre La Avena y El Girasol (lotes de la Manzana 34). Actualmente el personal se encuentra recorriendo el área para definir los pasos a seguir y reparar la falla, para reestablecer el servicio a los usuarios afectados.