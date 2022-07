Crecen las expectativas en Bariloche por la llegada de las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina y los centros de esquí ya se preparan para recibir a una gran cantidad de turistas que llegarán a la Cordillera para disfrutar la nieve. En eso estamos de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén) dialogó con Néstor López Davalos, presidente de la Asociación Empresarial del Cerro Catedral y director de la escuela de esquí Xtreme.

«En contraposición del año pasado, podemos decir que tenemos garantizada la temporada y que llegaremos con bastante nieve hasta fines de octubre. Se supone que vamos a tener una buena temporada. El panorama es atractivo por ahora, no hay ninguna nube rara. No nos olvidamos nunca que en 2011 veníamos con una temporada genial y el volcán nos nubló el futuro», analizó el instructor de esquí sobre los días que se vienen.

A pesar de la expectativa, López Davalos prefirió ser cauto: «Nosotros arrancamos como escuela de esquí hace 22 años, y yo como instructor hace casi el doble. Siempre decimos que no hay que generar expectativas con la temporada porque nunca se sabe lo que puede pasar, todo es posible».

Una de las opciones para disfrutar del invierno, es aprender a andar en esquí o snowboard. El instructor comentó: «Tanto el esquí como el snowboard son deportes muy fáciles. En poco tiempo podés estar disfrutándolo, no es como otros deportes en los que necesitas mucha paciencia. Después de tres días, prácticamente todo el mundo puede bajar a varias pistas y disfrutarlo. No hace falta gran cosa, no hay límites de edad y no hace falta ser un gran deportista».

Más allá de la facilidad que supone aprender, el especialista comentó los principales inconvenientes que ve en los principiantes. «El problema más grande que hay en esto es cuando la gente viene y dice que en tres temporadas no aprendió nada. Pero cuando indagás, quizás fueron un día en cada temporada. Esto es como las horas de vuelo, hay que hacer kilómetros», agregó.

«Si lo hacés con varios kilómetros y mucha práctica, por ejemplo unas 4 horas diarias, quizás en unos 4 o 5 días podés estar bajando una montaña completa. Es común que la gente minimice el tema del instructor, y quiera aprender con un amigo. Y no solo es más complicado, si no que puede ser riesgoso», advirtió López Davalos.

Por otra parte, destacó los peligros que suponen largarse a andar por la montaña sin haber aprendido lo fundamental. «Es tan seguro como quieras que sea, y tan inseguro como quieras que sea. Si uno hace lo que marca la lógica, y se maneja con precaución, son deportes súper seguros. Como todo deporte sobre la nieve, es un vehículo y vos te desplazás en una tabla, entonces hay que tener cuidado con la cuestión de la velocidad», detalló.

«El mercado es muy amplio, los precios son muy variados según los centros de esquí. Hay muchas opciones en base a lo que cada uno puede pagar. Lógicamente los centros de esquí más grandes son los más caros. Pero en Neuquén, por ejemplo, hay centros pequeños con precios accesibles», explicó sobre las ofertas que se pueden encontrar en la Cordillera.

A la hora de hablar sobre precios, comentó: «En Bariloche, con unos $10.000, tenés las dos horas de clases y el alquiler del equipamiento para todo el día por ejemplo. El Cerro Catedral es muy grande, tiene una infraestructura gigante. Hay una oferta gastronómica muy variada para todos los gustos».

Escuchá la entrevista con Néstor López Davalos en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.