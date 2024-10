Cuál es la planta de la Patagonia que tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenas

El ñire, un árbol nativo de los bosques andino-patagónicos distribuido entre Neuquén y Tierra del Fuego, tiene propiedades antioxidantes más potentes que el té chino. Además, la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) detectó que tiene cualidades anticancerígenas de colon.

Si bien hasta ahora se hacía un uso artesanal informal del ñire, se siguió todo un protocolo que culminó con su inclusión como infusión en el catálogo del Código Alimentario Argentino.

«Venimos trabajando con investigaciones desde hace 6 años. El té chino se instaló en el mercado mundial por tener propiedades antioxidantes. Pero el ñire tiene muchas más«, sentenció Pablo Peri, coordinador del Programa Nacional Forestal del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

Su inclusión como infusión en el catálogo del Código Alimentario no implica que solo pueda usarse como té. La extracción también contempla, por ejemplo, a los licores y todos aquellos productos para ingerirlo. «No solo resultó apetecible y vendible sino que, en Calafate o Ushuaia, los chefs empezaron a ofrecer cordero al licor de ñire. Se fue generando una especie de menú, también con mariscos. Lo cierto es que no estaba registrado en el Código Alimentario y la comercialización estaba restringida. No se puede vender algo que la gente toma y come», advirtió.

Este proceso para registrar un producto es largo. Implicó, por ejemplo, muchos análisis de mercurio aunque no lo tiene, pero era necesario corroborarlo. También se hicieron ensayos con ratas. Recién este año se logró completar el protocolo con lo cual varias Pymes y pequeños productores ya pueden comercializarlo.

«Ahora viene esta pata de comercialización y marketing para tomar más potencia. El código habilita a trabajarlo desde Neuquén hasta Tierra del Fuego porque hay árboles en diferentes lugares, aunque más secos o más húmedos», señaló.

El INTA además determinó el protocolo de cosecha de los brotes de hojas. De esta forma, indica la fecha ideal de cosecha ya que la concentración de las propiedades fluctúa de acuerdo a los meses, desde que brota hasta que se secan las hojas en otoño. Peri aclaró que «hay un momento de máxima concentración. Por eso, se especifica cuándo conviene cosechar y de dónde hay que sacar las hojas«.

¿Cuándo es el mejor momento para extraer las hojas? Advirtió que el ñire no brota al mismo tiempo en la Patagonia. «El momento ideal es cuando las hojas son jóvenes y están expandidas. En Santa Cruz esto ocurre a principios de noviembre; en Bariloche o Neuquén se da un poco antes«, dijo.

Por sus propiedades, el ñire también se empezó a usar en cremas faciales aunque deberá pasar por otro protocolo para descartar posibles alergias.

¿Qué se sabía del ñire? Muy poco. Peri recalcó que «había algunos registros de las buenas propiedades que tenía -aunque no muchos- de los tehuelches. Pero casi no había antecedentes. En realidad, este proceso arrancó casi de casualidad con la investigación de un compañero y fue creciendo a tal nivel que quedamos sorprendidos».

Peri destacó que el ñire es «un producto forestal no maderero» que «encierra un gran potencial para el futuro desarrollo de las economías locales y regionales». Por eso, el uso de este recurso requiere de «un aprovechamiento responsable y la conservación de los bosques».

En este sentido, el INTA recomienda:

-Realizar la cosecha de forma manual.

-Cosechar solo el 30% del total de árboles.

-Extraer como máximo el 20% del follaje disponible de cada árbol.

-La altura máxima de cosecha será aquella a la que el operario pueda acceder desde el suelo.

-Durante la cosecha de hojas evitar quebrar las ramas.

-El momento para la recolección es durante la floración.

-Alternar los lugares de recolección, brindando un periodo de descanso a los árboles de, al menos, dos años.