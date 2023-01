Cuánto sale hacer la RTO en Neuquén y cuáles son los requisitos

Además de las valijas, algo que nunca puede faltar a la hora de emprender viaje es el certificado de la revisión técnica obligatoria (RTO), o llamada comúnmente VTV. En Neuquén hay varios talleres para realizar el trámite, con algunas variaciones en precios y horarios.

Los valores en la ciudad dependen del rodado y de uso, si es comercial o particular, además varían según el lugar donde realices la verificación.

En el caso de vehículos particulares, en los sedán el costo va desde los $5500 a $5900 aproximadamente, y en camionetas desde $7500 a $7900. En el caso de los taxis, los sedán cuestan entre $3500 y $4000, este es un precio preferencial ya que deben renovar la VTV cada seis meses.

En cuanto a las motos, estas tienen distintos valores según la cilindrada. Informaron que hasta H/150CC es entre $3000 y $4500, de más de 300CC es valor es de entre $4500 y $5300.

Los turnos en la mayoría de los centros son por orden de llegada, pero en algunos casos se pueden solicitar por internet.

El Subdirector de Tránsito de la Policía, comisario, Daniel Asselborn, comentó a Am Cumbre que la duración de la VTV varía según la antigüedad del vehículo.

Cuando el vehículo es 0km la verificación dura tres años. Después de los tres años, se debe hacer cada dos. Y si el vehículo pasó los siete años de antigüedad, la VTV debe realizarse cada un año.

Documentación requerida

En relación a los requisitos, quien lleve el vehículo deberá traer:

1) DNI de quien trae el vehículo al taller

2) Tarjeta verde (en original; si no está legible, además traer titulo). La condición anterior puede ser reemplazada por tarjeta azul en original + fotocopia de la tarjeta verde.

3) Licencia de conducir de quien acuda con el vehículo.

4) Póliza y comprobante de pago de seguro al dia o certificado de cobertura emitido dentro e las 48 horas anteriores a la revisión.

5) Extinguidor/matafuegos reglamentario, con carga, no vencido, en habitáculo.

6) Dos balizas reflectivas

7) Rueda de auxilio y elementos para el reemplazo

8) Fotocopia de adelante y atrás de lo solicitado en los puntos 1,2,3 y 4.

Condiciones para ingresar el vehículo al taller

Al momento de la inspección, el vehículo debe estar limpio, tener todos los vidrios sanos sin fisuras y las ópticas y acrílicos cobertores deben estar sanos y firmemente sujetos. No se aceptan lámparas de colores, potencias, leds, xenon, si no son las homologadas por la fábrica del vehículo (figura en el manual del auto). Además, el vehículo no debe tener ningún elemento adosado o adherido que supere las dimensiones exteriores de fábrica (enganches, malacates, protecciones de paragolpes, defensas, faros, etc)

Por otra parte, recomiendan portar un chaleco reflectante (no es exigible en la jurisdicción local, aunque si en otras)

Es importante saber que el servicio debe ser abonado, independientemente del resultado (aprobado, condicional o rechazado). Si se otorga un certificado condicional, deberá presentarse, sin cargo, antes del vencimiento del mismo con todas las observaciones resueltas, caso contrario el vehículo quedará registrado como rechazado y deberá abonar de nuevo el servicio cuando resuelva las observaciones.

Talleres habilitados y horarios

En Neuquén, según la página oficial del municipio, son tres los centros autorizados:

Control S.R.L., ubicado en Teodoro Planas 4669: de lunes a viernes de 7 a 15 horas.

R.T.O. de la Patagonia S.R.L en calle Combate de San Lorenzo 35: de lunes a viernes de 8:30 a 17.

Veritecnica S.R.L. ubicado en Félix San Martín 1710: de lunes a viernes de 8 a 16:30.