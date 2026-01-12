¿Cuánto vale la entrada?: los precios y el increíble menú que prepara Aluminé para la Fiesta del Asado con Cuero

El aroma a leña y tradición se prepara para invadir la cordillera. Aluminé confirmó la realización de la 4ª Fiesta Provincial del Asado con Cuero, un evento que ya es marca registrada del verano neuquino y que espera una concurrencia récord en el predio Julián Parra.

Con la carneada de 12 vaquillas confirmada y el debut de los chivos con cuero en el menú, la localidad se posiciona como el epicentro del turismo regional para el tercer fin de semana de enero.

Si estás planeando la escapada a Aluminé, tomá nota de los costos oficiales para organizar el bolsillo:

Entrada por día: $20.000.

$20.000. Acceso a la bailanta (sábado noche): $20.000.

La fiesta se hará en el predio Municipal “Julián Parra” (A 3 km del centro de la localidad).

Fiesta del Asado con Cuero en Aluminé: tradición, destrezas y $12 millones en premios

El sábado 17 estará marcado por el color local: desde juegos camperos para niños y mujeres hasta la música de Cumil para acompañar el almuerzo. La noche cerrará con una gran bailanta a cargo de Los M y E Cisneros y Ventarrón Chamamecero.

La fiesta no es solo un banquete; es una competencia de alto nivel. Para el domingo 18, la organización puso en juego sumas que atraen a los mejores jinetes y pialadores de la Patagonia: