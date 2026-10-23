De la ciencia al emprendimiento: el IB50K del Instituto Balseiro define sus ganadores en Bariloche

Un dispositivo para orientar a cirujanos durante una operación, una plataforma para detectar retinopatía diabética y un aditivo destinado a reducir las emisiones de metano del ganado. Son algunas de las propuestas que llegaron a la última instancia del concurso IB50K 2026 del Instituto Balseiro en Barioche, que busca transformar conocimiento científico en emprendimientos tecnológicos.

Final IB50K: cuándo y dónde se realizará

La edición número 16 tendrá su cierre en el salón de actos de la institución educativa. Los tres primeros puestos se repartirán más de 50.000 dólares y habrá reconocimientos especiales con aportes económicos, servicios tecnológicos, mentorías y capacitaciones, informó la institución.

El jueves 29, los equipos defenderán sus planes de negocio a puertas cerradas ante un jurado de referentes de instituciones y empresas. Al día siguiente presentarán sus desarrollos al público. Organizado por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), el concurso promueve el desarrollo de planes de negocio de base tecnológica.

“Los equipos están integrados por profesionales egresados y estudiantes, cuyos proyectos proponen soluciones tecnológicas en áreas como biotecnología, salud, energía, materiales e inteligencia artificial”, destacó Mariano Cantero, secretario de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro e integrante de la comisión organizadora del IB50K.

Cuáles son los proyectos finalistas

Según las descripciones difundidas por el Balseiro, las ocho propuestas abarcan distintos problemas productivos, ambientales y sanitarios:

Agrosintex: desarrolla un aditivo biotecnológico para reducir el metano que emite el ganado, con ensayos in vitro.

desarrolla un aditivo biotecnológico para reducir el metano que emite el ganado, con ensayos in vitro. Gamma Tracker: propone un dispositivo para localizar durante una cirugía lesiones marcadas con radiofármacos.

propone un dispositivo para localizar durante una cirugía lesiones marcadas con radiofármacos. H2Hydra: integra inteligencia artificial, física y datos para proyectos de hidrógeno verde.

integra inteligencia artificial, física y datos para proyectos de hidrógeno verde. MOFcore SAS: trabaja con materiales para remover contaminantes de efluentes industriales.

trabaja con materiales para remover contaminantes de efluentes industriales. Optimización de la Potencia Límite en Centrales Nucleares: aplica física y aprendizaje automático para mejorar predicciones operativas.

aplica física y aprendizaje automático para mejorar predicciones operativas. ReNerv: desarrolla un conector para lesiones nerviosas, con validación en modelos animales.

desarrolla un conector para lesiones nerviosas, con validación en modelos animales. Retinar: combina teleoftalmología e inteligencia artificial para detectar retinopatía diabética.

combina teleoftalmología e inteligencia artificial para detectar retinopatía diabética. ScleriX: produce estructuras fúngicas destinadas a bioinsumos agrícolas.

Cómo participar de la jornada

Las acreditaciones comenzarán a las 8:30, seguidas por la bienvenida a las 9. A las 9:05 se realizará el conversatorio “Claves para la generación de empresas de base tecnológica en Argentina” y a las 10 habrá un debate abierto.

Después se desarrollarán las exposiciones y la entrega de reconocimientos. El anuncio de los ganadores está previsto desde las 12. Podrá asistir toda persona interesada en conocer las iniciativas. También se podrá seguir el encuentro por el canal de YouTube del IB50K.

Premios y acompañamiento para los proyectos

Además de los premios principales, el IB50K 2026 entregará reconocimientos especiales que incluyen aportes económicos, servicios tecnológicos, mentorías y capacitaciones. Los beneficios se distribuirán entre los equipos finalistas según las áreas temáticas y el impacto de sus desarrollos, para acompañar el crecimiento de los emprendimientos.

La edición cuenta con el apoyo de empresas e instituciones como INVAP, Conuar, Y-TEC, Siemens Energy, Fundación Balseiro, Amazon Web Services y Aluar, entre otras. También habrá premios especiales otorgados por universidades, fundaciones, Conicet y entidades vinculadas con la producción y la innovación. Más información: ib50k.ib.edu.ar.