De Roca al mundo: el paleontólogo que viajará a Sudáfrica para exponer sobre dinosaurios patagónicos

Guillermo Windholz (34), licenciado en Paleontología por la Universidad Nacional de Río Negro y doctor en Biología por la Universidad Nacional del Comahue, viajará en noviembre a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para participar del 7° Congreso Internacional de Paleontología (IPC-7), que se realizará del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

El investigador roquense, es además docente de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) e investigador del Conicet, y desarrolla su trabajo en el Instituto en Paleobiología y Geología (IIPG), un organismo dependiente de ambas instituciones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el especialista explicó que la participación en el congreso fue posible gracias a la obtención de un Travel Grant, una beca destinada a financiar la asistencia a reuniones científicas internacionales.

«Esta beca significa un montón de cosas, pero sobre todo mucha alegría porque la verdad que en tiempos pasados había aplicado y es difícil ganar estos grants. Aparte, me da la posibilidad de investigar y de crecer científicamente, en este caso me abre también las puertas desde un punto de vista de lo curricular también«, remarcó.

Windholz es especialista en dinosaurios saurópodos, hervíboros de cuellos largo, y particularmente en la familia de Dicraeosauridos, sobre la que realizó su tesis doctoral.

Anteriormente, el investigador realizó colaboraciones con colegas de Estados Unidos y Alemania. Foto: Alejandro Carnevale.

En el marco del IPC-7 presentará dos resúmenes vinculados a sus investigaciones recientes.

El primero refiere a un estudio histológico, es decir, al análisis de tejidos fósiles mediante cortes delgados de huesos observados al microscopio. Según explico, a través de esta técnica «se puede inferir cuestiones paleobiológicas de los organismos estudiados, por ejemplo, cómo crecían, su longitud y la longevidad».

En este caso, el trabajo se centra en dos representantes de la familia de terópodos pequeños conocidos como alvarezsáuridos: Bonapartenykus y Aquilesaurus. «No había ningún estudio hecho por lo menos para Sudamérica. Entonces, está bueno porque cada estudio es un pequeño grano de arena para el conocimiento científico».

El segundo resumen aborda un estudio osteológico (el análisis detallado de la anatomía de los huesos) de un dinosaurio dicraeosáurido estudiado durante su tesis doctoral, el Brachytrachelopan mesai. «Hice una descripción detallada de los huesos entonces un poco lo que da el aporte del trabajo es conocimiento anatómico nuevo y en detalle, lo que va a brindar las bases para hacer estudios en las relaciones de parentesco entre los dinosaurios».

Dinosaurios con cuellos espinosos: qué son los dicraeosáuridos

Los Dicraeosauridae son una familia de dinosaurios saurópodos que se originó hace unos 180 millones de años y que a diferencia de otros gigantes del grupo, tuvo cuellos y colas relativamente cortos. Su rasgo más distintivo son las espinas neuráles bífidas y muy elevadas de sus vértebras del cuello y el lomo, una característica que no alcanzó ese grado de desarrollo en ningún otro linaje de dinosaurios.

Contorno de un dicraeosáurido en: A. vista lateral, t B. sección transversal de la región media del cuello (vértebra cervical en vista anterior). Ilustración: Guillermo Windholz.

Aun siendo «pequeños» en comparación con colosos como Patagotitan o Argentinosaurus, los dicraerosáuridos llegaron a medir unos 12 metros de longitud y a superar los 10 mil kilos.

La Patagonia argentina concentra la mayor diversidad conocida del grupo, con cinco especies descritas hasta la actualidad, todas correspondientes al cretácico temprano.

Según refirió el profesor, hasta la actualidad se desconoce la función de las largas espinas en los cuellos de la familia Dicraeosauridae. «No se sabe, se han tirado muchas hipótesis, por ejemplo de defensa o de regulación de temperatura o incluso para atraer a la hembra. Pero a ciencia cierta sigue siendo objeto de debate, lo cierto es que son realmente muy llamativas, sobre todo las del Cretácico Inferior que tenían espinas más desarrolladas como Amargasaurus y Bajadasaurus».

Reconstrucción en vida de Bajadasaurus pronuspinax. lustración realizada por J.A. González.

Una vida marcada por la pasión en la paleontología argentina

El doctor en biología señaló que sus expectativas sobre el congreso son «fomentar la colaboración con gente de afuera» y que «se amplíen los horizontes», lo que podría dar lugar a nuevos trabajos conjuntos. En ese sentido, remarcó que ya cuenta con colaboraciones realizadas con investigadores de Estados Unidos y Alemania.

«La paleontología argentina internacionalmente está muy bien posicionada, yo creo que es una de las ciencias que más prestigio le ha traído a la Argentina, tanto por la calidad del registro fósil, como también por la calidad de los profesionales, realmente hay buenos paleontólogos en Argentina», consideró.

Nacido y criado en San Francisco, provincia de Córdoba, el investigador de 34 años llegó a Río Negro a los 18 para estudiar la carrera. Contó que su interés por el campo de estudio surgió desde la infancia, «desde siempre, desde chico, nací para esto. Cuando me enteré que el planeta era muy antiguo y las formas de vida eran muy diferentes en el pasado, me llamó mucho la atención y mientras más investigaba, más me atrapaba y nunca se me pasó, nunca maduré», bromeó.

Entre los hitos que marcaron su formación mencionó la publicación de una nueva especie de dicraeosáurido, Pilmatueia faundezi, descripta junto a su director de tesis y colegas de España y Canadá. «Participé en las excavaciones, en la preparación del material, y bueno, después del estudio fue un poco lo que me metió en la paleontología».

Windholz es profesor en las áreas de Escritura Académica y Legislación del Patrimonio Paleontológico en la UNRN. Foto: Alejandro Carnevale.

Sobre el contexto actual para hacer ciencia en Argentina, reconoció que hubo recortes presupuestarios en distintas áreas.»Hubo recortes por todos lados, yo por lo menos tuve la suerte de entrar a carrera. Haría falta mucho más apoyo, el panorama es complicado. Sobre todo para aquellos que están peleándola con becas y eso, por ahí se la pueden ver más difícil, porque es todo incertidumbre».