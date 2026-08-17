De un exzoo a dos santuarios en Estados Unidos y Sudáfrica: así es el operativo de traslado de 30 felinos desde Luján

En una operación logística y veterinaria inédita a nivel mundial, 30 grandes felinos abandonaron esta madrugada las instalaciones del exzoológico de Luján. Adentro de cajas de acero reforzadas y bajo un monitoreo médico continuo, 17 tigres y 13 leones fueron trasladados en caravana hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para emprender un viaje que les cambiará la vida para siempre.

El despliegue, encabezado por la organización internacional Four Paws (Cuatro Garras), pone fin a años de encierro en el predio que permanecía clausurado por severas irregularidades desde septiembre de 2020.

La ruta de la evacuación: dos destinos internacionales

Para garantizar la estabilidad y la adaptación de los ejemplares, la comitiva dividió el traslado en dos contingentes hacia recintos especializados de gran escala:

Rumbo a Estados Unidos: un grupo de 15 felinos (ocho tigres y siete leones) partió por la mañana con destino al Wild Animal Sanctuary en Denver, Colorado.

un grupo de partió por la mañana con destino al Wild Animal Sanctuary en Denver, Colorado. Camino a Sudáfrica: los 15 felinos restantes (nueve tigres y seis leones) —entre los que destacan ejemplares bautizados como Joe, Scar, Benjamín, Keko, Amora y Bella— abordaron un vuelo comercial con escala en Frankfurt para volar a Johannesburgo. Su destino final será Lionsrock, un santuario de 1.250 hectáreas cerca de Bethlehem.

Anestesia por cerbatana y monitoreo 24 horas: la trastienda del operativo

El proceso de preparación requirió una precisión quirúrgica durante todo el fin de semana para evitar bajas o cuadros de estrés severo.

Sedación controlada: veterinarios austríacos de Four Paws durmieron a cada felino mediante dardos lanzados con cerbatanas. Carga y control: una vez adormecidos, los equipos los colocaron en camillas especiales para trasladarlos a las cajas de acero, monitoreando signos vitales en todo momento para que no despertaran antes de tiempo. Asistencia en viaje: cada caja cuenta con guillotinas, bandejas y aberturas de ventilación que permiten alimentar, hidratar y calmar a los animales durante las 24 horas que demandará el traslado aéreo.

Por qué viajan a santuarios y no a la naturaleza

Los especialistas remarcan una diferencia clave: en un santuario no se habla de libertad plena, sino de vida digna. Al haber nacido en cautiverio o sufrir años de humanización en el zoológico, estos animales no sabrían cazar ni defenderse en estado salvaje; morirían de hambre o atacados por otras manadas.

En recintos que alcanzan hasta tres hectáreas por grupo familiar, los leones y tigres vivirán en semi-libertad bajo dos reglas de oro que rigen este nuevo paradigma de protección animal:

Esterilización obligatoria: Ningún animal se reproduce en el santuario. El objetivo es que cada ejemplar rescatado del sufrimiento sea el último de su estirpe en vivir bajo intervención humana.

Ningún animal se reproduce en el santuario. El objetivo es que cada ejemplar rescatado del sufrimiento sea el último de su estirpe en vivir bajo intervención humana. Fin del espectáculo: Los animales ya no están exhibidos comercialmente. Si un santuario recibe visitantes, los recintos cuentan con vegetación y refugios para que el animal decida si quiere mostrarse o mantenerse oculto.

Este traslado histórico se suma a la reciente evacuación de Gordo y Florencia, los dos osos del mismo predio que ya caminan por el bosque de Belitsa en Bulgaria.