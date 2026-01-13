Del calor extremo a las tormentas en el Alto Valle: martes con máximas de 32ºC, ¿vuelven la lluvia y el viento?

Este martes 13 de enero, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro comienza a transitar un ascenso térmico que servirá de combustible para un escenario meteorológico complejo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región se encuentra en la antesala de un frente de inestabilidad que combinará temperaturas sofocantes con vientos violentos y actividad eléctrica.

Martes 13: la calma antes de la tormenta

La jornada de hoy se presenta como una transición necesaria. Con una mínima de 17°C y una máxima que trepará hasta los 32°C, el ambiente será caluroso pero dentro de los parámetros normales del verano patagónico.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, ofreciendo breves respiros ante la radiación solar, y aunque se detecta cierta inestabilidad para la noche, no se esperan lluvias importantes para lo que resta del día.

Miércoles 14: el día más crítico de la semana

El panorama cambiará drásticamente mañana. El SMN prevé que el miércoles sea el día de mayor riesgo debido a la interacción de tres factores:

Calor Extremo: La máxima escalará hasta los 37°C, con una mínima que no bajará de los 26°C, generando una sensación de agobio permanente. Viento Peligroso: Se esperan ráfagas constantes que oscilarán entre los 51 y 78 km/h, especialmente durante la tarde y noche. Tormentas: Existe una probabilidad de hasta el 40% de desarrollo de tormentas eléctricas, alimentadas por la presión térmica y el ingreso de humedad.

¿Cuáles son los peores horarios?

Para este martes, la atención debe centrarse en la noche, cuando la nubosidad aumente. Sin embargo, la verdadera franja horaria de peligro será la tarde y noche del miércoles. En ese lapso, la combinación de los 37°C con ráfagas cercanas a los 80 km/h configurará un escenario de riesgo para el tránsito en rutas y la estabilidad de objetos en la vía pública.