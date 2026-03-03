Derrumbe en Parque Patricios: cómo fue la construcción del edificio que estuvo varios años en obra y colapsó la losa 

El colapso del estacionamiento de un complejo de edificios en Parque Patricios dejó a más de 300 familias afectadas y volvió a poner bajo la lupa uno de los desarrollos habitacionales más grandes del país, que quedó en una especie de “limbo legal” tras la disolución del plan Procrear.

El derrumbe ocurrió cerca de las 4.45 en un edificio ubicado detrás del estadio de Huracán. Bomberos de la Ciudad y el Grupo Especial de Rescate (GER) desplegaron un amplio operativo para descartar la presencia de personas atrapadas y evaluar el estado de la estructura. No hubo heridos, pero el complejo permanece clausurado mientras avanzan las pericias.

Según las primeras evaluaciones, lo que colapsó fue la losa del estacionamiento.

Mientras los vecinos continúan evacuados por riesgo de derrumbe, el episodio dejó al descubierto la historia completa del desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires.

Se trata de una obra de gran escala, iniciada hace más de una década, atravesada por cambios políticos, rescisión de contratos, múltiples empresas constructoras y distintas etapas de ejecución que hoy configuran lo que en el propio barrio ya describen como una verdadera “obra Frankenstein”.

Un proyecto que comenzó hace más de diez años

El Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires se gestó durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando se impulsó la cesión de tierras ferroviarias y el financiamiento del proyecto a través del Banco Hipotecario.

Se trata de un predio de unas 18 hectáreas ubicado entre Parque Patricios y Barracas, donde se levantaron cinco bloques con más de 2.300 departamentos, cocheras y locales comerciales.

La obra fue concebida como el desarrollo habitacional más grande del Procrear y avanzó durante distintos gobiernos. Durante la gestión de Mauricio Macri, el programa fue relanzado, se modificó el sistema de adjudicación, pasando del sorteo al scoring, y se avanzó en la construcción de gran parte de los edificios.

Más tarde, durante el gobierno de Alberto Fernández, se reactivaron obras que habían quedado paralizadas y se concretaron las entregas de viviendas, que comenzaron en 2021.

La construcción original del complejo estuvo a cargo de la empresa Riva S.A. Sin embargo, en 2019 el Banco Hipotecario, en su rol de fiduciario del programa, decidió rescindirle el contrato por incumplimientos. La firma dejó la obra con un avance cercano al 80% en algunos sectores y se retiró del predio, lo que obligó a una relicitación y a una reorganización completa del proyecto.

A partir de ese momento, la finalización del complejo quedó en manos de distintas empresas, cada una a cargo de sectores específicos, bajo la supervisión del Banco Hipotecario y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.

“Estación Buenos Aires es fruto del trabajo en equipo entre el Instituto de Vivienda de la Ciudad, el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, a través de ProCreAr”, publicaron en la página del organismo, comunicado que tras el derrumbe fue borrado de su sitio oficial.

Cuáles fueron las empresas a cargo del edificio Estación Buenos Aires

Según la documentación oficial, Constructora Sudamericana S.A. (Consud), junto al estudio de arquitectura MSGSSV, fue la responsable del proyecto ejecutivo y la construcción de los sectores 1, 2 y 10, que es donde se produjo el derrumbe. Mientras que Green S.A. ejecutó los sectores 3, 4, 5 y 9.

Por otro lado, la firma Conorvial S.A., una empresa de Santiago del Estero, quedó a cargo del sector 15, donde levantó una base comercial en planta baja, el entrepiso con destino a un hipermercado y dos subsuelos de estacionamiento.

Además, la empresa Vidogar S.A. completó tramos de vivienda multifamiliar y la firma Carco S.A. participó en sectores específicos del complejo.

Por su parte, la firma Instalectro tuvo a su cargo la construcción de espacios públicos y recreativos. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público invirtió casi $60.000.000 en su ejecución, para instalar bicicleteros, estaciones aeróbicas y luminarias, que fueron terminados para su entrega.

Ante el derrumbe, la empresa Consud emitió un comunicado en el que aclaró que harán una investigación para conocer las causas del hecho.

“No bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información. La empresa está a total disposición de las autoridades competentes —incluyendo Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, etc.— y presta su colaboración absoluta en todas las investigaciones y peritajes requeridos», indicaron.

El rol del Estado y la postura del Gobierno porteño

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que los edificios forman parte de un proyecto del Estado nacional, licitado originalmente durante el kirchnerismo y ejecutado en etapas posteriores.

Según precisaron, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad solo intervino en el scoring de los postulantes y en la adjudicación de las viviendas a los beneficiarios, pero que “no tuvo injerencia en la construcción ni en los controles técnicos de obra”.

Los vecinos ya comenzaron a denunciar presuntos vicios de obra y problemas estructurales previos al derrumbe, como filtraciones de agua y reparaciones constantes en el patio interno. En los últimos días, y lo que se cree que provocó el incidente, fue una obra de reparación.

“Hay cosas mal hechas. Venía filtrando la cochera desde hace un par de años, cuando llueve, pierde mucho. Después de cuatro años logramos que empezaran a hacer los trabajos, hicieron cuatro agujeros locos hace cuatro meses y ahí está el desastre”, contó un vecino a TN.

A ese escenario se suma una situación administrativa que, según relataron vecinos, habría dejado al complejo durante años en una suerte de “limbo legal”.

A diferencia de otros desarrollos habitacionales, en Estación Buenos Aires nunca llegó a conformarse un consorcio formal de propietarios. En su lugar, se designó un administrador fiduciario, una figura transitoria que debía actuar hasta la finalización total de la obra y la escrituración de las unidades.

Sin embargo, ese esquema quedó a mitad de camino. La estructura original del Procrear fue desarmada, la administración habría quedado acéfala durante distintos períodos y, según señalaron los propios dueños, nunca se emitió un acta de final de obra integral del complejo.

Esa situación habría impedido avanzar con la escrituración definitiva de las viviendas, aun cuando en 2021 se realizó un acto oficial de entrega, en el que los adjudicatarios recibieron las llaves, pero no las escrituras.

Como consecuencia, muchas familias quedaron sin un título de propiedad formal, sin consorcio constituido y sin un esquema claro de responsabilidades sobre los espacios comunes, el mantenimiento estructural y las reparaciones de fondo. Hoy, los terrenos linderos al predio fueron puestos en subasta judicial por el gobierno de Javier Milei.

La investigación está a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, que caratuló el expediente como “estrago”.

En ese sentido, la fiscal requirió la documentación sobre permisos para la construcción, así como los datos del ingeniero y del administrador que participaron de la obra. Además, solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad desde este martes hasta un mes atrás desde el inicio de la construcción.