Asignaciones familiares ANSES octubre 2026: la escala del SUAF con tope y los nuevos montos de AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó el reajuste mensual del 1,66% para octubre 2026, oficializado formalmente en la Resolución 283/2026, trasladando el índice de inflación de agosto tanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) como al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia.

La medida elevó el valor bruto de la AUH a $156.588 y situó el tramo superior del salario familiar en $78.304 por niño, reconfigurando además los cuatro escalones del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y fijando el techo máximo de ingresos para acceder al régimen formal en $6.419.726, en un contexto político marcado por la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en el Congreso.

Escala SUAF ANSES octubre 2026: nuevos topes y montos por ingreso familiar

Para el régimen contributivo de los asalariados registrados, ANSES calcula la liquidación mensual evaluando la suma bruta de los salarios de ambos progenitores, aplicando topes estrictos tanto a nivel individual ($3.209.863) como grupal:

Primer rango (IGF hasta $1.212.301): perciben $78.304 por cada hijo.

(IGF hasta $1.212.301): perciben $78.304 por cada hijo. Segundo rango (IGF entre $1.212.301,01 y $1.777.957): cobran $52.821 por cada hijo.

(IGF entre $1.212.301,01 y $1.777.957): cobran $52.821 por cada hijo. Tercer rango (IGF entre $1.777.957,01 y $2.052.708): el valor asignado es de $31.949 por menor.

(IGF entre $1.777.957,01 y $2.052.708): el valor asignado es de $31.949 por menor. Cuarto rango (IGF entre $2.052.708,01 y $6.419.726): reciben $16.487 por hijo.

(IGF entre $2.052.708,01 y $6.419.726): reciben $16.487 por hijo. Límite de exclusión: si uno solo de los padres registra una remuneración bruta superior a $3.209.863, el grupo familiar queda totalmente excluido del cobro, aun cuando la suma total de ingresos no alcance el tope general de $6.419.726.

Para hijos con discapacidad dentro del SUAF, los valores de cobro mensual se distribuyen en tres escalones según el ingreso del hogar: $254.943 (primer rango), $180.358 (segundo rango) y $113.829 (ingresos familiares superiores a $1.777.957,01).

Montos Asignación Universal por Hijo ANSES: retención del 20% y cruce digital

A diferencia del salario familiar de los trabajadores formales, la Asignación Universal por Hijo mantiene un valor básico unificado en todo el país, aunque sujeto a reglas operativas de liquidación:

Cobro directo y retenido : sobre el importe total de $156.588, el organismo previsional liquida directamente en cuenta bancaria el 80% ($125.270,40), reservando el 20% restante ($31.317,60) de forma acumulativa hasta la acreditación de la Libreta AUH .

: sobre el importe total de $156.588, el organismo previsional liquida directamente en cuenta bancaria el 80% ($125.270,40), reservando el 20% restante ($31.317,60) de forma acumulativa hasta la acreditación de la . Excepción automática para la primera infancia : los hogares con niños de hasta 4 o 5 años cuyos controles de vacunación y chequeos pediátricos fueron validados mediante cruces informáticos con el Ministerio de Salud acceden al cobro del 100% de la asignación de manera mensual, sin sufrir la retención preventiva.

: los hogares con niños de hasta 4 o 5 años cuyos controles de vacunación y chequeos pediátricos fueron validados mediante cruces informáticos con el acceden al cobro del 100% de la asignación de manera mensual, sin sufrir la retención preventiva. Hijos con discapacidad en AUH : el haber mensual se incrementa a $509.863, cobrándose de bolsillo $407.890,40 y reteniéndose $101.972,60.

: el haber mensual se incrementa a $509.863, cobrándose de bolsillo $407.890,40 y reteniéndose $101.972,60. Agilización de la retención acumulada: a partir del próximo mes, ANSES implementará una validación digital directa con la Secretaría de Educación, facilitando la acreditación del saldo retenido para las familias que cumplan con la escolaridad obligatoria.

Comparativa de ingresos ANSES: SUAF frente a la AUH en octubre 2026