Desesperados, denuncian el abandono de una mujer de 94 años en Neuquén: forzaron la puerta para rescatarla

Desesperados. Así estaban los vecinos de una mujer de 94 años que estaba encerrada en su casa de Neuquén. Escuchaban que dentro habían perros y sabían que ella no se podía mover por sus propios medios, por lo que llamaron a la policía y entraron a la fuerza. Culpan a un joven que sería el responsable del cuidado. Ahora, reclaman que Desarrollo Social y el Municipio intervengan por la mujer y por los animales.

Una de las vecinas explicó que la mujer vive en uno de los dúplex de la calle Carlos Potente, en el barrio San Lorenzo, entre la Avenida del Trabajador y Pirker. Además, compartió capturas de pantalla con la denuncia que realizó a la Línea 147 del Municipio sobre el mal estado en el que estaban los perros, a fines de octubre.

«Si no entrabamos, no se si no se la comían los perros», lamentó.

Otra de las vecinas, Ayelén, publicó en sus redes sociales lo que pasó durante noche de ayer y la madrugada de hoy, cuando ingresaron con la policía. «Ya estamos cansados de hacer reclamos y nadie hace nada», cuestionó y dio el nombre del joven al que acusan de abandono.

Según ambas vecinas, el joven es quien debe cuidar a la mujer de 94 años, pero no la higieniza ni le da la medicación correspondiente. Resaltaron que tiene diabetes y tampoco está recibiendo la insulina que necesita. También aseguran que no le da comida ni bebida.

Señalaron que la mujer no se puede mover por sus propios medios y que la casa estaba en condiciones deplorables.

Esta mañana se conoció que la mujer pasó la noche en el hospital Heller, con un cuadro de deshidratación. Las vecinas contaron que personal del centro de salud fue a ver la vivienda y que el joven que, aseguran, debería cuidarla, no volvió.

RÍO NEGRO consultó a Provincia y Municipio si intervienen o intervendrán en la situación y se aguarda una respuesta. Desde la fiscalía confirmaron que no hay presentaciones en contra del joven señalado como el cuidador.