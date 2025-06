Despertó Alison, la mujer de Neuquén que recibió un nuevo corazón: «Gracias a Dios por este milagro»

Luego de varios días de espera, el pasado martes se confirmó que Alison tiene su nuevo corazón y la operación fue un total éxito. El pasado lunes, la familia de la mujer de Neuquén recibió la noticia de la llegada de un corazón. Su condición crítica había activado más temprano una alerta nacional, ya que, según se había descrito, era necesario «sí o sí buscarle un corazón». Ahora, la última novedad afirma que «despertó y está lucida».

En la página de Facebook del barrio neuquino Unión de Mayo, donde diariamente informan sobre el estado de salud de Alison Calfunao y principalmente brindan apoyo a la familia, compartieron la emoción «que nos llenó el alma esta noche (miércoles): Ali está consciente».

«Hoy me alegró la vida mi flaca guerrera»: Emiliano, el esposo de Alison, confirmó la tan esperada noticia

Además, agregaron que «aunque todavía no puede hablar por el respirador, reconoció a Emiliano (su marido), lo miró, intentó hablar, y se emocionó». Explicaron que «él le habló con calma, le dijo que está en buenas manos, que todos la estamos esperando, y que muchísimas familias le enviaron cariño, oraciones y buenos deseos».

Mencionaron que «también le recordó que la vamos a esperar con girasoles, como a ella le gustan».

En la misma publicación que hicieron a través de la red social, difundieron una captura de pantalla del mensajes que compartió el esposo de Alison, «palabras que nos llenan de fe, amor y gratitud», sostuvieron los vecinos en el mensaje. «Gracias a Dios por este milagro. Ali, tu fuerza es la nuestra. Seguimos rezando por vos», concluyeron.

El mensaje de Emiliano: «Buenas noches. Estamos felices!!! Ali está consciente, le hablé muy tranqui porque me vio y se desesperó, todavía está con el respirador y no puede hablar. Hoy me alegró la vida, mi flaca es una guerrera».

Alison, la mujer de Neuquén, salió de cirugía: confirmaron que «su nuevo corazón ya late fuerte»

El pasado lunes, la comisión vecinal de Unión de Mayo, el barrio capitalino que desde el primer día viene haciendo un seguimiento de su salud, informó: «Vecinos, una gran noticia! Apareció un corazón para Alison. Mañana (martes) a las 7:00 AM entra a quirófano. Sigamos orando».

Cerca de las 11:30, la misma comisión publicó: «La operación fue un éxito y ese corazón nuevo ya late fuerte en el pecho de Alison. Un milagro amor, fe y esperanza acaba de suceder».

La pesadilla empezó luego de una intervención en una clínica local para hacerse una ligadura de trompas. Sin embargo, mientras era operada, Alison sufrió una descompensación que la llevó a pasar dos paros cardiorrespiratorios. Luego de varios días de espera, el lunes la familia de Alison recibió la noticia de la llegada de un corazón para la joven y este martes salió con éxito de la cirugía.

«Un corazón neuquino le dio vida a Alison», afirmó Unión de Mayo

Luego de recibir la noticia de que Alison podría tener un nuevo corazón, desde Unión de Mayo confirmaron una conmovedora noticia: el donante era de Neuquén.

«El corazón que hoy le da una nueva oportunidad de vida, como no podía ser de otra manera, ¡es neuquino!», así lo anunciaban desde su red social, donde realizan la cobertura minuto a minuto del caso.

Manifestaron: «Una alma generosa partió, pero en su partida su familia eligió dar vida. Hoy ese gesto inmenso se transforma en esperanza, en fuerza, en fe».

Alison afrontó una cirugía de nueve horas para recibir un trasplante de corazón

Este martes, previo a la operación, su madre Carina dialogó con RÍO NEGRO RADIO y dijo: «Estamos esperando para verla pasar al quirófano, están preparando todo. Es una operación que dura nueve horas». Agregó que el estado de Alison es «estable», pese a la intervención que sufrió el domingo y en la cual le amputaron una pierna.

Manifestó que se «le había formado una trombosis y la infección estaba subiendo», por esta razón los médicos «prefirieron cortarle la pierna para no le afecte a sus órganos». Luego de la cirugía quedaba hacerle un seguimiento para evaluar cómo progresaba.

Además aseguró desconocer de donde viene el corazón que será trasplantado en Alison, pero mencionó que «hay comentarios que dicen que viene de Neuquén».