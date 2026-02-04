Después del calor extremo, un respiro para el Alto Valle: miércoles de 23°C y lluvia, ¿hasta cuándo sigue la inestabilidad?

Después de varios días de calor extremo y estar bajo alerta roja por las altas temperaturas, llegó el alivio que tanto ansiaba el Alto Valle.

El pronóstico adelantó que este 4 de febrero se registrará un descenso térmico brindándole un respiro a la región. Sin embargo se adelantó que la baja de temperatura, podría llegar acompañado de lluvias.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas mucho más bajas. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 22°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 23°C. A la noche descenderá hasta mantenerse en los 21°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 50 o 60 km/h.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, se precisó que hay una posibilidad de 10 a 40%. La lluvia podría presentarse en la franja horaria de la mañana e intensificarse durante la tarde y hacia la noche. La inestabilidad climática se mantendrá durante todo el día.