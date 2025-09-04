Jueves helado en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: se fue el viento, pero el frío polar no da tregua

El jueves amaneció con un clima helado en el Alto Valle. Pese al cese del viento, el frío polar persiste y no le da tregua a la región que ya se había acostumbrado a los días primaverales de la semana pasada. Para que te prepares para iniciar tu día, te contamos en detalle cómo será el tiempo de esta jornada.

A pesar de que el molesto viento ha dado un respiro, el frío se instaló con fuerza. La situación climática de esta semana se está caracterizando por un brusco descenso de las temperaturas, que aumentó la probabilidad de heladas en toda la región.

El Servicio Meteorológico Nacional retiró la alerta amarilla, pero en su pronóstico adelantó que durante este jueves las temperaturas se van a mantener bajas. Si bien se espera que salga el sol, este no va a ser suficiente para alzar la sensación térmica por lo que se aconseja abrigarse bien.

El pronóstico para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

En líneas generales, las temperaturas para ciudades como Neuquén capital y Roca, se mantendrá entre los 12°C y los -5°C.

El horario donde la sensación térmica llegará a su máximo nivel será durante la tarde, pero aún así se hará sentir el aire frío. Respecto al viento, se precisó que se registrará un leve viento con ráfagas que rondarán entre los 10 y 13 km/h por lo cual se espera que no genere mayores complicaciones.

Hacia la noche la temperatura volverá a descender y no se descarta la probabilidad de heladas durante la madrugada para marcar el inicio del viernes.