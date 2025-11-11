Después del viento y las tormentas, vuelve el sol al Alto Valle: cómo estará el clima este miércoles

Tras un martes inestable, llega el alivio al Alto Valle con sol y temperaturas agradables.

El tiempo empieza a dar tregua en el Alto Valle. Tras un martes ventoso y con algunas tormentas aisladas, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un cambio de escenario: se espera que el miércoles llegue con sol, aire más cálido y menor intensidad del viento.

El organismo informó que continuará el viento del sudoeste sobre los valles, la meseta y la costa, aunque con tendencia a disminuir, mientras las temperaturas comenzarán a recuperarse hacia mediados de semana.

Para los próximos días se pronostican jornadas estables y agradables, antes del regreso del calor y las tormentas el viernes, y un fin de semana cálido con períodos de viento el sábado.

Neuquén: miércoles con sol y temperaturas agradables

Tras un martes inestable en el Alto Valle, con posibles tormentas y fuertes ráfagas de viento que superaron los 60 km/h, el miércoles se presentará con condiciones mucho más agradables. En Neuquén capital se espera un cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 7 °C.

El viento, que el día anterior sopló con intensidad del sudoeste, disminuirá notablemente y se mantendrá entre 20 y 32 km/h, con ráfagas que no superarían los 32 km/h.

Hacia el jueves el tiempo continuará mejorando, con temperaturas que alcanzarán los 30 °C y viento leve del sector sur.

Roca y Cipolletti: se esperan máximas de hasta 25 grados

El clima se estabilizará este miércoles tanto en Roca como en Cipolletti, según el pronóstico, se espera una jornada de cielo despejado, con temperaturas agradables y un marcado descenso del viento. En ambas ciudades, la temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima rondará los 7 °C.

El viento soplará del sector sudoeste a oeste, con velocidades entre 25 y 30 km/h, y ráfagas que no superarían los 25 km/h. La presión atmosférica se mantendrá en torno a los 1016 hPa, lo que confirma la estabilidad de las condiciones.

Hacia el jueves, el tiempo se mantendrá mayormente soleado y más cálido, con máximas que treparán a 31 °C y mínimas de 9 °C, aunque podría presentarse algo de inestabilidad durante la tarde.