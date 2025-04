Día del Autismo: un niño de 8 años fue rechazado en varias escuelas privadas de Bariloche

«No me lo aceptan a Fran en ningún cole«, lamentó Lorena Arce, madre de Francisco, de 8 años, que fue diagnosticado Trastorno del Espectro Autista (TEA) en mayo del 2018. Recién este martes, a un mes del inicio del ciclo lectivo, fue admitido en la escuela del barrio Melipal.

El niño concurría a una escuela privada cercana al barrio Los Coihues, al oeste de Bariloche, y este año debería haber comenzado cuarto grado en marzo. Pero todavía no pudo iniciarlo.

«El 2 de diciembre nos llamaron del colegio y nos dijeron que la vacante se la habían dado a un hermanito del colegio. Sucedió que justo nos habíamos ido de viaje cuando largaron el pago de la matrícula», contó la mujer. En ese momento, Francisco concurría al mismo colegio que su hermano mayor y dos de sus primos. Solo él quedó afuera de la matrícula para este año.

«Al único que dejaron sin vacante fue a Francisco. No habíamos pagado la matrícula de ninguno de los cuatro. Fue terrible saber que no me lo aceptaban. Lloré muchísimo y todavía lo estoy procesando. Fue difícil para todos porque hasta su hermano mayor, de 10 años, al saber lo que había pasado, dijo que si a Fran no lo habían aceptado, entonces a él tampoco«, relató Lorena.

En ese momento, la mujer decidió anotar a sus dos hijos en un colegio privado nuevo ubicado al oeste de Bariloche. «Llené la ficha de inscripción, pagué la matrícula y me quedé tranquila. Desde el colegio me llamaron para la admisión y al saber su diagnóstico, me dijeron que como eran nuevitos, no estaban preparados«, comentó.

Lorena entonces anotó a Francisco en otro colegio privado ubicado en la avenida Pioneros. Aún al día de hoy, no la llamaron. Advirtió que los colegios privados exigen una maestra integradora cuando algún estudiante presenta certificado de discapacidad. «No hay maestras integradoras. Y las escuelas no te dicen directamente que no, pero el rechazo que uno siente como mamá es tremendo. Pasan los días y ves al petiso en tu casa. Es lo peor que le podemos hacer a un niño como sociedad», mencionó.

Ante la falta de respuestas, Lorena se comunicó con la supervisión de nivel primario y le garantizaron una vacante en una escuela pública de Melipal. «La calidad humana es para destacar. Nos invitaron a conocer el colegio para que Fran vea cómo se siente ahí«, contó.

Lorena recalcó que «tener niños con TEA es como estar en una montaña rusa día a día. Pienso que el sistema se apresuró con el tema de la inclusión y, en realidad, no estamos preparados. Es terrible el sistema porque no hay maestras integradoras. Estás acompañando a tu hijo todo el tema con una infinidad de cuestiones además de tu trabajo, tu vida y todo».

Qué se conmemora el 2 de abril

Cada 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La fecha nace el 18 de diciembre de 2007, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas instauró este día, invitando a realizar acciones para sensibilizar y concientizar a más persona sobre las condiciones del espectro autista.