Dillom, La Joaqui y Trueno: estos son los horarios oficiales para la última noche de la Fiesta de la Confluencia
El trap y el RKT se apoderan del escenario principal en la última jornada. Todo sobre los horarios para el domingo en la Fiesta de la Confluencia 2026.
En menos de un mes, la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 llega a Neuquén y su despedida será a pleno. El domingo 8 de febrero, la Isla 132 recibirá a los referentes máximos de la escena urbana actual: Trueno, Dillom y La Joaqui.
Tras cuatro días de música para todos los gustos, el cierre promete ser un despliegue de energía y visuales de primer nivel. Como se espera un predio colmado, el municipio reforzó el operativo de servicios para que la vuelta a casa sea segura.
Cronograma de horarios: domingo 8 de febrero en la Fiesta de la Confluencia
No te pierdas el minuto a minuto del último día:
- 18:00: Ganador Pre Confluencia
- 18:40: Femi (La zapalina abre la tarde)
- 19:50: Ganador Pre Confluencia
- 20:40: Tizishi
- 22:00: La Joaqui (Todo el RKT en el escenario mayor)
- 23:40: Dillom (El show más disruptivo del año)
- 00:10: Trueno (El gran cierre nacional)
Fiesta de la Confluencia 2026: entradas a la venta, precios y detalles para disfrutar en Neuquén
Desde la organización recomiendan a los interesados en ingresar previamente a la web (www.entradauno.com) y que crean su usuario o inicien sesión, con el fin de agilizar el proceso de compra.
Las entradas disponibles para el 5 de febrero de 2026 presenta opciones generales o familiares, para una mayor accesibilidad en la economía de las familias.
- Pack Familiar – 4 Pase Confluencia al precio de 3: $60.000
- Pase Confluencia – entrada individual para los 4 días: $80.000
Dentro de las opciones de compra, se podrá acceder al «Pase Confluencia», el cual contará con los siguientes beneficios: ingreso prioritario, campo delantero, baños diferenciados, concursos por backstage y meet & greets, presencia de sectores de comidas y espacios fotográficos.
