Dillom, La Joaqui y Trueno: estos son los horarios oficiales para la última noche de la Fiesta de la Confluencia

En menos de un mes, la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 llega a Neuquén y su despedida será a pleno. El domingo 8 de febrero, la Isla 132 recibirá a los referentes máximos de la escena urbana actual: Trueno, Dillom y La Joaqui.

Tras cuatro días de música para todos los gustos, el cierre promete ser un despliegue de energía y visuales de primer nivel. Como se espera un predio colmado, el municipio reforzó el operativo de servicios para que la vuelta a casa sea segura.

Cronograma de horarios: domingo 8 de febrero en la Fiesta de la Confluencia

No te pierdas el minuto a minuto del último día:

18:00: Ganador Pre Confluencia

Ganador Pre Confluencia 18:40: Femi (La zapalina abre la tarde)

(La zapalina abre la tarde) 19:50: Ganador Pre Confluencia

Ganador Pre Confluencia 20:40: Tizishi

22:00: La Joaqui (Todo el RKT en el escenario mayor)

(Todo el RKT en el escenario mayor) 23:40: Dillom (El show más disruptivo del año)

(El show más disruptivo del año) 00:10: Trueno (El gran cierre nacional)

Fiesta de la Confluencia 2026: entradas a la venta, precios y detalles para disfrutar en Neuquén

Desde la organización recomiendan a los interesados en ingresar previamente a la web (www.entradauno.com) y que crean su usuario o inicien sesión, con el fin de agilizar el proceso de compra.

Las entradas disponibles para el 5 de febrero de 2026 presenta opciones generales o familiares, para una mayor accesibilidad en la economía de las familias.

Pack Familiar – 4 Pase Confluencia al precio de 3: $60.000

Pase Confluencia – entrada individual para los 4 días: $80.000

Dentro de las opciones de compra, se podrá acceder al «Pase Confluencia», el cual contará con los siguientes beneficios: ingreso prioritario, campo delantero, baños diferenciados, concursos por backstage y meet & greets, presencia de sectores de comidas y espacios fotográficos.